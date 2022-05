Le régiment néonazi Azov a donné l’ordre de stopper les combats dans la ville de Marioupol au sud de l’Ukraine, pendant que la capitulation de ses éléments retranchés dans l’usine métallurgique Azovstal se poursuit.

« Le commandement militaire supérieur a donné l’ordre de sauver les vies des militaires de notre garnison et d’arrêter de défendre la ville », a déclaré dans une vidéo sur Telegram Denys Prokopenko, le bras droit bandé, depuis ce qui semblait être un local souterrain selon Reuters.

Selon le ministre russe de la Défense, 1908 militaires ukrainiens nationalistes se sont rendus depuis le lundi 16 mai. Ils étaient retranchés dans l’aciérie Azovstal qui était leur dernier bastion après la chute de cette ville portuaire entre les mains des forces russes et de leur alliés du Donetsk.

Sergueï Choïgou a aussi indiqué que 177 civils qui étaient capturés ont été secourus dont 85 femmes et 47 enfants, précisant qu’ils ont reçu les soins médicaux et psychologiques nécessaires.

Dans son dernier point de presse, le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que la force aérospatiale russe a bombardé ces dernières 24 heures 4 quartiers généraux ukrainiens, 45 attroupements de militaires et de véhicules de combat, 7 dépôts d’armement et de munitions dans les villes de Bakhmout, Soledar, Konstantinovka, et des localités de Donetsk.

Selon Igor Konashenkov les pertes de Kiev durant ces 24 heures, s’élèvent à 280 nationalistes et 59 véhicules militaires.

La force balistique et d’artillerie russe a visé 12 centres de commandement, 213 attroupements militaires, 24 unités d’artillerie et d’obusiers et 3 dépôts de munitions à proximité de la ville de Tshogoyev dans la province de Kharkov, a-t-il ajouté.

Et de poursuivre que 10 drones ont été abattus ainsi 17 projectiles de type Smerch dans les deux provinces de Kherson et Kharkov. (Voir vidéo)

(Source: Intel Slava Z)

Des soldats tchétchènes ont présenté les armes qu’ils ont confisquées sur un seul front, sans préciser lequel (Source: Intel Slava Z)

Source: Divers