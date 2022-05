Le correspondant d’Al-Mayadeen au Liban-sud a confirmé « la destruction d’un drone israélien dans le sud du Liban » soulignant que « l’occupation israélienne tente de le récupérer après que l’armée libanaise en ait pris possession ».

Le drone israélien de type « Sky Lark » s’est écrasé entre les villes d’Aita al-Shaab et de Rmeish, dans le sud du Liban.

Pour rappel jeudi dernier, les médias israéliens ont rapporté que le systéme anti-missile de défense aérienne baptisé Iron Dome avait intercepté un drone appartenant aux forces d’occupation israéliennes dans le nord de la Palestine occupée, en raison d’un « faux diagnostic ».

Les médias israéliens ont rapporté « avoir entendu des sirènes en Galilée », affirmant que « cela était dû à l’infiltration d’un drone depuis le territoire libanais », et que « Iron Dome a intercepté l’avion et l’a abattu ». Plus tard, il s’est avéré que le drone était israélien , sachant que les tirs de missiles de Iron Dome ont rater de le viser dans sa direction.

En février dernier, un drone du Hezbollah a survolé pendant 40 minutes à l’intérieur de la Palestine occupée , puis est retourné à sa case de départ sain et sauf, sachant que les missiles Iron Dome n’ont pas réussi à l’intercepter.

Pour rappel, le survol du territoire libanais par des drones et des chasseurs israéliens constitue une violation de la résolution 1710 du conseil de sécurité de l’ONU qui avait abouti à la conclusion d’un cessez le feu en août 2006.

Source: Traduit d'AlMayadeen