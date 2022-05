Après la décision de geler l’exploration pendant un an, la ministre israélien de l’Énergie annonce la reprise du processus d’exploration du gaz naturel. Une décision qui intervient à la lumière des changements rapides du marché mondial de l’énergie et de l’annonce par « Israël » de sa volonté d’exporter du pétrole vers l’Europe.

Le site Internet israélien Mako a rapporté que « la ministre israélienne de l’Énergie, Karen Alharar, a annoncé ce lundi, le lancement du quatrième processus concurrentiel pour l’exploration de gaz naturel », après avoir suspendu l’exploration gazière l’année dernière.

L’annonce de la reprise de l’exploration est intervenue avant la fin de la période de gel, qui devait durer jusqu’en décembre 2022.

Hier dimanche, la ministre israélien de l’Energie a ordonné aux employés du ministère « d’accélérer la préparation stratégique afin de reprendre l’exploration gazière ».

Le 18 mars, Dore Gold, ancien chef et directeur général du ministère des Affaires étrangères et chef du Centre des affaires publiques d’al-Qods, a publié un article dans lequel elle a évoqué des produits énergétiques en Europe et a laissé entendre qu’Ankara pourrait être le centre des exportations de gaz d' »Israël » à l’avenir.

Ella a souligné qu' »Israël » peut profiter de l’opportunité d’approvisionner l’Europe en gaz, et que la Turquie peut être le centre d’exportation du gaz israélien, ce qui constitue un facteur de sécurité important à ne pas sous-estimer ».

Des responsables turcs et « israéliens » avaient déclaré plus tôt que les deux parties avaient discuté dans les coulisses de l’établissement d’un gazoduc entre la Palestine occupée et la périphérie de l’Europe.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que « le dossier du gaz naturel pourrait devenir l’une des étapes communes les plus importantes qui seront franchies dans les relations avec Israël ». Pendant ce temps, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que « la Turquie sera le seul débouché pour le gaz israélien si ce dernier décide de l’exporter vers l’Europe ».

Source: Traduit d'AlMayadeen