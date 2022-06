Alors que les forces russes et leurs alliés occupent désormais la moitié de la ville de Severodonetsk, à l’est de l’Ukraine, le président ukrainien déplore que ses forces perdent des dizaines de combattants par jour.

Dans une interview accordée le lundi 30 mai à la chaîne de télévision Newsmax, Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes perdaient entre 60 et 100 morts et 500 blessés quotidiennement pendant les combats en cours dans son pays.

Il a ajouté que « la situation la plus difficile est dans l’est de l’Ukraine ».

Le ministère russe de la Défense avait récemment publié un clip vidéo de l’interrogatoire d’un prisonnier de guerre ukrainien, dans lequel il affirme que leurs commandants les menacent qu’ils seront tués en cas d’évasion.

Ce mercredi 1er juin , le ministère britannique de la Défense a annoncé que les forces russes ont conquis la moitié de la ville de Severodonetsk, alors que les combats y font rage.

« Il est probable que les forces russes, y compris les combattants de Tchétchénie, occupent maintenant plus de la moitié de la ville », a-t-il précisé sur sa page Twitter.

L’information a été confirmée par le gouverneur de la région ukrainienne de Lougansk, Sergey Gaidai, qui a annoncé ce mercredi via Telegram, que les forces russes renforçaient leurs positions au centre de la ville stratégique de Severodonetsk, pour tenter de la contrôler.

Il a souligné que « les forces russes mènent des attaques dans les quartiers nord, sud et est » de la ville.

Le mardi 31 mai, le président de la République populaire de Lougansk autoproclamée, Leonid Passetchnik, a annoncé qu' »un tiers de Severodonetsk a été libéré et est sous le contrôle des forces de Lougansk », notant que « les combats se déroulent désormais dans des zones résidentielles » où se cachent les combattants ukrainiens.

Il a indiqué que la tâche principale des forces de son pays était désormais de libérer Severodonetsk et Lisichansk, où se trouvent environ 10 000 combattants des formations armées ukrainiennes.

À son tour, le président tchétchène Ramzan Kadyrov a fait état de la présence de combattants des unités tchétchènes, aux côtés les forces populaires de la République de Lougansk et d’autres forces de sécurité russes pour « achever le nettoyage complet de la ville de Severodonetsk des extrémistes ukrainiens ».

Le mardi, la milice populaire de la République de Lougansk a annoncé sur son compte sur Telegram, que « les unités des forces ukrainiennes, en se retirant de la zone industrielle de Severodonetsk, ont tenté d’empoisonner la zone en faisant exploser un conteneur à l’usine Azot, censé contenir de l’acide nitrique, dans le but d’empêcher le progrès réussi de nos forces».

Selon elle, les forces ukrainiennes « ont calculé le moment de l’explosion, alors que les vents de nuages toxiques se dirigeaient vers les villes de Rubynoyi et Kremenaya, qui ont été libérées par les forces des républiques du Donbass avec le soutien des forces armées russes ».

(Source de la vidéo: Intel Slava Z)

Source: Divers