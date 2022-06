Le ministre libanais du Travail, Moustafa Bayram, a révélé que « le Hezbollah a chargé un haut responsable du parti pour suivre le dossier de la démarcation de la frontière maritime avec « Israël », suite à l’avènement de l’unité maritime grecque, chargée de l’exploration, du forage et de la production du gaz dans le champ Karish, situé dans une zone contestée par le Liban.

Lors d’une conférence de presse, M.Bayram a déclaré : « Un très haut responsable du Hezbollah , jouissant d’une vaste expérience dans ce domaine s’est vu confier le dossier de la démarcation maritime. Il sera assisté d’une équipe des plus importants ingénieurs et géographes qui travaillent méticuleusement jour et nuit ».

M.Bayram a indiqué qu' »il n’y a pas de détails sur l’identité du responsable », en question ajoutant qu’il se pourrait qu’il doive « présenter une vision complète pour la direction qui l’a nommé ».

« Mais cette affaire relève de la responbailité de l’Etat libanais, elle est dans l’intérêt du Liban et de tous les Libanais », a-t-il fait remarquer.

Il a ajouté : « C’est une question sensible, car quand le Hezbollah évoque une question, il braque la lumière sur elle . Oeuvorns pour la première fois pour avoir une opinion publique unifiée et unanime, et évitons les provocations ».

M.Bayram a souligné que « le médiateur américain, Amos Hochstein, et les personnes concernées en « Israël », ont reçu depuis hier des messages clairs selon lesquels toute pénétration dans la zone contestée ne sera pas tolérée », soulignant que « cela ne signifie point d’agir émotionnellement et unilatéralement, au contraire cette position doit plutôt être unanime. »

Il a poursuivi : « La position unanime émerge de la position de l’État libanais et de celle de soutien du peuple, mais nous ne permettrons pas aux Israéliens d’imposer des questions en négociations comme un fait accompli, et c’est ce qui a poussé les responsables israéliens hier à préciser que nul n’approchera près de la zone contestée. »

Nous ne permettrons pas aux Israéliens d’extraire le gaz avant nous

M.Bayram a souligné que « l’Israélien ne pourra pas bénéficier calmement du gaz extrait avant que le Liban ne puisse jouir de son gaz », s’interrogeant « sur la raison du retard des opérations d’exploration dans les blocs incontestés » par les compagnies auxquelles elles ont été attribuées. Il s’agit d’un consortium formé du français Total, de l’italien ENI et du russe Novatek.

Selon le ministre libanais du Travail, « il existe une position publique nationale claire qui rejette toute agression israélienne contre les richesses du Liban, mais il faut une position technique unifiée et claire ».

Concernant la prochaine visite la semaine prochaine du médiateur américain pour la démarcation des frontières maritimes, Amos Hochstein, pour discuter de la question de la démarcation, Bayram a déclaré : « Le médiateur américain compte nous visiter, sauf que nous ne pouvons compter sur lui sur cette question ou toute autre car depuis toujours et selon notre expérience personnelle l’intérêt d’Israël est pour lui une priorité. Or, ce qui nous aide, c’est que nous possédons une carte de force, d’où l’importance de la pression médiatique pour créer une opinion publique pressante qui puisse refléter la conscience nationale ».

M.Bayram a révélé que lorsque « la ligne 29 a été proposée avec le médiateur américain, l’Israélien s’est retiré de la session », annonçant qu' »un projet de loi urgent a été présenté au Parlement pour adopter la ligne 29″ notant que « cette question sera incluse dans les discussions des blocs parlementaires, où nous verrons qui est pour et qui est contre ». Ce tracé réalisé par l’armée libanais, de concert avec une société britannique, accorde au Liban quelque 2300 km2, les 860 de la ligne 23 compris.

A noter que le quotidien Haaretz a indiqué que les opérations d’extraction de gaz commencera dans 3 mois.

La radio publique israélienne a indiqué que la marine israélienne garde la plate-forme, et qu’elle a assuré son parcours depuis sa sortie du canal de Suez, en provenance de Singapour.

Source: Traduit d'AlMayadeen