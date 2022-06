Constats amers chez les décideurs américains : leurs sanctions contre la Russie pour la punir pour son opération militaire en Ukraine ont provoqué la hausse des prix mondiaux des énergies et des denrées alimentaire… et la Russie profite de la hausse des prix du carburant.

Le jeudi 9 juif, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a reconnu les effets néfastes des sanctions américaines contre la Russie.

« L’Europe s’efforce de se libérer de la dépendance vis-à-vis du pétrole russe, et les sanctions que nous avons imposées à la Russie font une grande différence dans les prix des denrées alimentaires et de l’énergie », a-t-elle déclaré dans une interview télévisée.

Le jour même, le conseiller à l’énergie du département d’État américain, Amos Hochstein, a affirmé que « la Russie profite probablement davantage de la vente de combustibles fossiles qu’avant son opération militaire spéciale en Ukraine, en raison des prix élevés du carburant ».

« Je ne peux pas le nier », a déclaré le responsable américain à la commission des relations étrangères du Sénat américain, en réponse à une question de savoir si la Russie est dans une meilleure position en ce qui concerne ses revenus à ce stade de l’opération militaire spéciale qu’elle ne l’était avant elle.

Les données de la Banque centrale russe vont dans le sens de l’amélioration des réserves internationales russes.

Elles ont enregistré au cours de la semaine passée, une augmentation au de 1,7 milliard de dollars, soit de 0,3%.

Le 3 juin ces réserves, qui comprennent l’or et les devises, s’élevaient à 591,3 m$, alors qu’elles étaient le 27 mai, de l’ordre 589,6 m$. Au cours de l’année écoulée, les réserves ont augmenté de 7,5 % et sont passées à 598,8 m$, toujours selon la Banque centrale russe.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que « la hausse des prix des engrais et des ressources énergétiques en Occident est le résultat des erreurs de l’Occident ».

« il est impossible de barricader la Russie, et nous ne dresserons pas ces barricades de nos mains », a-t-il dit jeudi 9 juin, en présence d’un parterre de jeunes hommes d’affaires et de créateurs de start-up dans la technologie, l’innovation, l’agriculture et l’économie.

« L’économie russe restera ouverte nous n’allons pas répéter les erreurs du passé », a-t-il poursuivi.

« Si quelqu’un essaie d’assiéger la Russie d’une manière ou d’une autre, il sera lui-même assiégé. Ils ont essayé de limiter nos exportations d’engrais, mais leur prix a augmenté bien avant le nôtre. Ils ont essayé de limiter nos ressources énergétiques, et leur prix a tout simplement augmenté », a-t-il ajouté.

Selon le numéro un russe, « la Russie vivra mieux dans dix ans ».

La semaine passée, Poutine a souligné lors de sa rencontre avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko que « l’économie russe a résisté à l’impact des sanctions occidentales malgré toutes les difficultés, et tous les principaux indicateurs macroéconomiques le montrent ».

Source: Médias