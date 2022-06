Les républicains du Congrès américain cherchent à réduire le financement de l’ONU, du Liban et de l’Irak, et les fonds qui permettent à l’administration Biden de mettre en œuvre un nouvel accord nucléaire avec l’Iran, a révélé le site Web américain « Free Beacon ».

Selon la commission d’étude républicaine qui est le plus grand groupement conservateur au Congrès, cette proposition devrait être faite dans le cadre du vote du budget pour l’exercice 2023.

Dans leur partie consacrée à la Sécurité nationale, les républicains proposent des changements historiques qui modifieraient considérablement la politique étrangère des États-Unis, en annulant le dépenses de millions de dollars dans la région.

Le site a écrit que « la Commission de sécurité régionale s’apprête à codifier une législation qui empêcherait l’administration du président Joe Biden de dépenser l’argent des contribuables pour mettre en œuvre un nouvel accord nucléaire avec Téhéran – éliminant ainsi l’accord. Au moment même, devrait être signé dans le budget une augmentation du financement destiné à Israël pour qu’il puisse affronter l’Iran et ses mandataires régionaux ».

Le budget vise à envoyer un message à la Maison Blanche : « s’ils obtiennent la majorité après les élections de novembre, les républicains saperont le programme de politique étrangère de l’administration ».

« Après deux ans avec Biden, le monde est plus chaotique et dangereux que jamais », a déclaré le représentant Jim Banks, membre du House Armed Services Committee.

Il a ajouté : « Mais une chose n’a pas changé depuis que l’ancien président américain Donald Trump était à la Maison Blanche. Une Amérique forte rendra toujours le monde plus sûr. Le budget fournit un plan pour faire face au régime iranien, à l’agression du président russe Vladimir Poutine et à la nouvelle menace des terroristes djihadistes en Afghanistan ».

Source: Médias