Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé, le vendredi 10 juin, à Téhéran où il doit s’entretenir avec de hauts responsables iraniens.

À la tête d’une délégation politico-économique de haut rang, M. Maduro est arrivé dans la capitale iranienne pour une visite officielle de deux jours à l’invitation de son homologue iranien Ebrahim Raissi.

Il a été accueilli par le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani, à son arrivée.

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision hispanophone iranienne, Hispan TV, le président Nicolas Maduro a déclaré que « le Venezuela et l’Iran ont pour objectif commun de combattre le colonialisme, l’impérialisme et le racisme ».

Il a souligné que les relations entre le Venezuela et l’Iran sont fondées sur l’apprentissage et le soutien mutuels.

« Les liens de fraternité et de solidarité entre l’Iran et le Venezuela sont forts parce que nous nous considérons comme des compagnons de lutte », a-t-il déclaré sur Hispan TV.

Maduro a déclaré que « le Venezuela et l’Iran ont des relations fraternelles depuis des décennies », réitérant la détermination de son pays à atteindre un niveau de coopération plus élevé avec Téhéran.

Il a ajouté que Téhéran et Caracas ont une histoire révolutionnaire et se sont toujours soutenus mutuellement dans les moments difficiles.

Une grande aide pour le peuple vénézuélien

Le président du Venezuela a salué la décision courageuse de l’Iran d’envoyer des pétroliers dans son pays, qui a besoin d’énergie, et a déclaré que la livraison du pétrole par Téhéran à Caracas constitue une grande aide pour le peuple vénézuélien.

L’Iran a envoyé du carburant au Venezuela malgré les sanctions et les menaces des États-Unis, a déclaré Maduro.

« L’arrivée du navire iranien au Venezuela a été extraordinaire. À l’époque, nous avions fermé quatre de nos raffineries en raison du terrorisme économique imposé par les États-Unis. Nous n’avions plus de carburant ».

Selon le président Maduro, l’Iran et le Venezuela sont des pionniers dans l’émergence d’un nouvel ordre mondial et les deux pays partagent les mêmes objectifs dans la lutte contre le colonialisme, l’impérialisme et le racisme.

En outre, il a annoncé que très bientôt des vols directs entre les deux pays seront ouverts à des fins touristiques.

Accord de 20 ans

Le président vénézuélien a également déclaré que l’Iran et le Venezuela se sont soutenus mutuellement dans les moments difficiles.

Il a déclaré qu’une nouvelle ère sera créée dans les relations entre l’Iran et le Venezuela. « Samedi, nous signerons un document de coopération de 20 ans entre les deux pays, ce qui constituera un nouveau chapitre dans les relations entre les peuples d’Iran et d’Amérique du Sud », a-t-il ajouté.

Economie de la résistance

Dans une autre partie de son discours, le président vénézuélien a souligné la nécessité pour les nations iranienne et vénézuélienne de se tenir informées de la guerre des sanctions et de trouver des moyens pour les contrer avec vigueur.

Maduro a déclaré que « Caracas et Téhéran ont façonné la stratégie de l’économie de la résistance et travaillent à l’étendre. » Il a ajouté que l’intégration de la population dans les efforts du gouvernement est l’une des stratégies clés pour contrer les sanctions.

Le Venezuela et l’Iran devraient partager leurs connaissances dans tous les domaines pour créer un nouveau monde, a déclaré M. Maduro, soulignant le fait que l’humanité est en transition et qu’un nouveau système géopolitique sera établi dans le monde.

La Palestine est la cause la plus sacrée de l’humanité

S’attardant sur la cause palestinienne, le président vénézuélien a décrit la Palestine comme la cause la plus sacrée de l’humanité. Maduro a déclaré que « l’histoire de la Palestine est une source d’admiration pour les peuples de différentes religions qui y ont vécu en paix ».

Maduro a critiqué la communauté internationale pour son silence sur les atrocités du régime israélien contre le peuple palestinien, soulignant que le Venezuela et l’Iran continueraient à soutenir la lutte palestinienne contre l’occupation israélienne.

Source: Avec PressTV