L’Iran compte annuler les visas pour les hommes d’affaires russes et établir un mécanisme bancaire pour faciliter les échanges commerciaux en rouble.

« Les visas des hommes d’affaires russes seront annulés afin d’augmenter les investissements, et pour établir un mécanisme bancaire en roubles avec les alliés de la Russie, et s’entendre sur la voie du développement des douanes vertes et améliorer les relations financières », a déclaré dimanche 12 juin le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères, chargé de la diplomatie économique, Mehdi Safri.

Il avait participé auparavant à une réunion du siège de coordination des relations économiques extérieures sur le thème des « relations irano-russes ».

Le 25 mai, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré lors du forum Iran-Russie que son pays et Téhéran avaient convenu de passer aux règlements financiers en devises nationales, notant que les produits iraniens pourraient combler les marchés vacants en Russie.

Selon Novak, le volume des échanges entre les deux pays a augmenté en 2021 de 81%, et atteint quasiment le plus haut niveau des années précédentes, soit près de 4 milliards de dollars. Au cours du premier trimestre de l’année, le taux de change a augmenté de plus de 10 %.

À son tour, le ministre iranien du Pétrole, Javad Oji, a annoncé que les deux pays avaient convenu que Moscou investirait 5 milliards de dollars à Téhéran dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des transports, soulignant l’intention de son pays d’élever le niveau des échanges commerciaux entre eux à 40 milliards de dollars par an.

