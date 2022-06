Le vice-président de la Chambre de commerce afghane, Mohammad Younus Muhmand, a exprimé son espoir que les filiales de banques russes seront ouvertes en Afghanistan, afin d’accélérer le processus de coopération économique entre les deux pays.

En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Muhmand a déclaré : « Dans le secteur bancaire, nous avons beaucoup de problèmes financiers. Nous espérons que le secteur économique avec la Russie sera prospère, et nous espérons qu’une banque russe ouvrira une filiale à Afghanistan, afin que le processus de coopération entre les deux pays puisse être accéléré. »

Il a ajouté : « Comme vous le savez, l’Afghanistan est actuellement le pays des opportunités, et nous invitons les hommes d’affaires russes à investir en Afghanistan. Il existe des opportunités d’investissement pour tout le monde dans les secteurs minier, énergétique et autres ».

Dans le même contexte, Muhmand annoncé que la chambre avait l’intention de signer demain un protocole d’accord avec un certain nombre d’institutions russes dans le domaine de l’économie, notant que « l’Afghanistan a actuellement besoin de développement dans le secteur économique et commercial, en plus du pétrole, de la farine et le blé, et par conséquent nous élargirons nos relations économiques avec la Russie. »

Muhmand a souligné que le gouvernement afghan tente de résoudre la crise économique dans le pays, soulignant que la Chambre de commerce communiquera à son tour avec les responsables russes dans divers secteurs, après la signature du protocole d’accord afin de discuter des aspects de la coopération dans divers domaines.

A la mi-mai Le chargé d’affaires afghan à Moscou, Jamal Nasser Gharwal, avait annoncé que l’Afghanistan avait l’intention d’élargir la coopération économique avec la Russie, soulignant la volonté de son pays d’acheter des sources d’énergie russes et de signer plusieurs accords.

En outre, le président russe Vladimir Poutine pourrait envoyer une cargaison urgente de céréales à l’Afghanistan si nécessaire.

Selon le représentant du président russe en Afghanistan, Zamir Kabulov, après avoir exposé au président russe les résultats des travaux du comité interministériel en Afghanistan et l’a informé de ses points de vues, il a autorisé, en principe, de fournir une certaine quantité de céréales, en tenant compte de la bonne récolte attendue en Russie.

L’Afghanistan est plongé dans une grave crise financière et humanitaire, provoquée par le gel de milliards de ses avoirs détenus à l’étranger et la suspension brutale de l’aide internationale.

Selon les autorités talibanes, le déficit budgétaire du pays a atteint les 44 milliards d’Afghanis (501 millions de dollars) au cours de cette année.

Source: Médias