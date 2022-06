Lors de la visite d’une délégation de la République populaire de Donetsk en Syrie, le président syrien, Bachar el-Assad a annoncé le lancement officiel de la procédure de reconnaissance des deux républiques du Donbass (RPD et RPL) par son pays.

Le 13 juin 202, une délégation officielle menée par la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, est arrivée en Syrie, afin de poursuivre le processus de coopération entamé entre les deux pays il y a trois ans.

En 2019, la RPD participait pour la première fois au salon « Rebuild Syria », dédié à la reconstruction de la Syrie, aux côtés d’une trentaine d’autres pays. Suite à cette première participation réussie, une délégation de la RPD est revenue en Syrie en 2021, non seulement pour participer de nouveau au salon « Rebuild Syria », mais aussi pour établir des contacts avec le parti Baas afin de renforcer la coopération entre les deux pays.

En tout, en 2021, la délégation de la RPD s’est rendu trois fois en Syrie, afin de poser une base solide pour la coopération et l’interaction des deux pays, surtout sur le plan économique. Le résultat majeur de l’année 2021 fut la signature d’un accord de coopération entre le mouvement public « République de Donetsk » et le parti Baas syrien.

Cette visite de plusieurs jours de la délégation de la RPD en Syrie est donc dans la continuité du travail diplomatique entamé il y a trois ans par la jeune république du Donbass. La délégation de la RPD, menée par la ministre des Affaires étrangères, Natalia Nikonorova, inclut le premier adjoint du chef de l’administration du Chef de la RPD, Guennady Lebed, le ministre de la Culture, Mikhaïl Jeltiakov, le premier vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Peressada, le vice-président du Conseil populaire, Sergueï Prokopenko, et un député du Conseil populaire, Valery Skorokhodov.

Le 14 juin, la délégation de la RPD a rencontré le Vice-secrétaire général du parti Baas, Hilal al-Hilal, en présence du député russe de la Douma, Dmitri Sabline.

Les deux parties ont noté des progrès tangibles dans la mise en œuvre de l’accord sur l’interaction et la coopération signé en décembre 2021 entre le mouvement public « République de Donetsk » et le parti Baas, et ont également discuté d’un large éventail d’options pour approfondir la coopération entre les républiques, en particulier, sur le plan économique.

Dans ce cadre, la ministre des Affaires étrangères de la RPD a particulièrement insisté sur le fait que le port de Marioupol est désormais de nouveau pleinement opérationnel, et a attiré l’attention sur les perspectives de coopération commerciale avec la Syrie par voie maritime.

Puis, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, a rencontré son homologue syrien, Fayçal al-Meqdad. Lors de cette rencontre, Natalia Nikonorova a dressé une rétrospective du conflit dan le Donbass, et dressé un bilan de la situation actuelle.

De son côté, Fayçal al-Meqdad a noté les parallèles dans le destin des peuples du Donbass et de la Syrie, et a condamné la politique des États-Unis et des pays occidentaux qui fournissent à l’Ukraine des armes lourdes et deviennent ainsi complices des crimes commis dans le Donbass.

Il s’est dit confiant sur le fait que les efforts conjoints de la milice populaire de la RPD et des forces armées russes contribueront à libérer le Donbass du régime ukrainien et à établir la paix et la tranquillité dans les républiques. Fayçal al-Meqdad a également exprimé sa volonté de voire s’établir une coopération interétatique et le développement global des relations avec les deux républiques du Donbass.

À la fin de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères sont arrivés à la conclusion mutuelle qu’il existe un potentiel important pour développer les domaines de coopération bilatérale entre la RPD et la Syrie. Un accord a d’ailleurs été conclu sur la mise en œuvre de mesures conjointes visant à établir une interaction directe entre les deux Républiques dans le domaine de la protection des intérêts des citoyens, ainsi que dans les domaines économique, culturel, et scientifique, entre autres.

La journée s’est terminée par une rencontre entre la délégation de la RPD et le président du parlement syrien, Hammouda Sabbagh. L’occasion pour Natalia Nikonorova de suggérer la création d’un groupe d’amitié parlementaire entre la RPD et la Syrie. Afin de travailler conjointement sur les détails de la création d’un tel groupe, les députés du Conseil populaire de la RPD ont invité leurs collègues syriens à venir leur rendre visite à Donetsk.

Sabbagh a exprimé son intérêt pour cette proposition et a indiqué qu’il était prêt à fournir une réponse à ce sujet de la part de la République arabe syrienne dans un avenir proche. Il a également attiré l’attention sur le fait que le peuple syrien soutient pleinement le Donbass et l’opération militaire spéciale conjointe visant à libérer la RPD et la RPL du régime ukrainien.

Deux jours après cette réunion, le 16 juin 2022, la délégation de la RPD a rencontré le président syrien, Bachar el-Assad. Ce dernier a répété les propos de son ministre des Affaires étrangères sur le chemin commun que suivent les peuples du Donbass et de la Syrie dans leur lutte contre les États-unis et autres pays occidentaux, et il a exprimé sa confiance dans l’achèvement rapide et réussi de l’opération de libération des territoires de la RPD et de la RPL et a souhaité que la paix soit rétablie le plus tôt possible.

Bachar el-Assad a aussi noté que la Syrie était prête à reconnaître la RPD et la RPL, et a annoncé le lancement officiel de la procédure de reconnaissance des deux républiques du Donbass. Il a noté que son ministre des Affaires étrangères recevrait immédiatement les instructions ad hoc de sa part.

Le président syrien a demandé à Natalia Nikonorova de transmettre ses salutations au Chef de la RPD, Denis Pouchiline, ainsi que sa gratitude pour sa position active dans le développement de relations constructives et fructueuses avec la Syrie.

La ministre des Affaires étrangères a, à son tour, transmis les salutations du chef de la République populaire de Donetsk et de l’ensemble du peuple du Donbass. Elle a également exprimé sa gratitude à M. Assad pour son soutien et sa volonté de renforcer la coopération avec le Donbass.

En outre, Natalia Nikonorova a suggéré à M. Assad d’envisager la possibilité d’une participation de la Syrie à un tribunal international contre les représentants des groupes armés ukrainiens qui sont accusés d’avoir commis des crimes contre les habitants du Donbass.

Par ailleurs, elle a aussi exprimé la pleine disponibilité du gouvernement pour un rapprochement dynamique et mutuellement bénéfique entre la RPD et la Syrie.

D’après le Chef de la République populaire de Lougansk, Léonid Passetchnik, la Syrie ne serait pas la seule à vouloir reconnaître l’indépendance de la RPD et de la RPL, mais il n’a pas précisé quels autres pays seraient prêts à franchir ce pas.

« La Syrie est prête. En tout cas, le Président syrien a fait une déclaration selon laquelle il est prêt à reconnaître la RPD, et bien sûr la RPL. Un certain nombre d’autres pays en sont au stade de la préparation éventuelle. Il y a un certain nombre de pays étrangers qui sont prêts à nous reconnaître », a-t-il déclaré.

D’après les journalistes du projet War Gonzo, le député russe Dmitri Sabline aurait rapporté que Bachar al-Assad a proposé, lors de cette rencontre, d’isoler l’Occident.

« Nous devons construire des relations entre nous comme si l’Occident n’existait pas. L’Occident pense qu’il est le centre du monde. Ils pensaient que la Russie ne pouvait pas vivre sans McDonald’s. Nous devons construire des relations dans lesquelles l’Occident n’a pas sa place. Et les pays occidentaux sentiront que ce sont eux qui sont isolés du reste du monde, » aurait déclaré le président syrien.

D’après cette même source, Bachar el-Assad s’est montré très intéressé par le sujet du tribunal de Marioupol, estimant qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire pour prouver au monde les atrocités dont l’Occident est capable pour atteindre ses objectifs.

Par Christelle Néant

Source : Donbass Insider