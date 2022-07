Selon le quotidien londonien arabophone aux capitaux saoudiens ash-Sharq al-Awsat, l’administration américaine a annoncé vendredi 1er juillet que les organismes chargés de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme de plus de 30 pays ont tenu des réunions à la fin du mois dernier pour « discuter des activités terroristes et criminelles du Hezbollah dans le monde et des efforts internationaux pour les traquer et les perturber ».

Dans un bref communiqué , le département d’État américain a déclaré que le groupe de coordination de l’application de la loi axé sur « la lutte contre les activités terroristes et illégales » du Hezbollah libanais a tenu sa 9eme réunion en Europe les 29 et 30 juin, avec la participation de plus de 30 gouvernements du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, d’Europe, d’Afrique, d’Inde, du Pacifique et d’Amérique du Nord, avec la contrbution d’Europol, l’agence de coopération policière de l’Union européenne.

Des responsables des Départements d’État, de la Justice et du Trésor des États-Unis, ainsi que du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de la Drug Enforcement Administration des États-Unis ont participé à cette réunion.

Le ministère a déclaré que les participants « ont discuté de la conspiration terroriste mondiale en cours du Hezbollah, des achats d’armes et des stratagèmes financiers et ont identifié comment le Hezbollah peut s’adapter à l’avenir pour échapper au suivi des forces de l’ordre. Ils ont aussi discuté des moyens pour utiliser les services d’application de la loi ou les outils financiers pour perturber les activités terroristes et criminelles du Hezbollah et les réseaux associés ».

Toujours selon le département d’état, le groupe a également présenté les mesures prises par les gouvernements en Europe, en Amérique du Sud et centrale et de la région indopacifique au niveau national, durant ces dernières années pour « désigner le Hezbollah comme groupe terroriste, interdire ou restreindre son travail sur leur territoire ».

« Les participants ont noté que ces actions démontrent la reconnaissance croissante parmi nos partenaires de la nécessité de coopérer dans nos efforts pour contrer les réseaux terroristes mondiaux du Hezbollah », a-t-elle déclaré.

Le groupe se réunira la prochaine fois en 2023.

Source: Médias