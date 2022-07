Le président libanais, Michel Aoun, a affirmé que « la question de la démarcation des frontières (avec l’entité sioniste) s’achèvera bientôt » et « les résultats seront positifs et dans l’intérêt des deux parties ».

Le président Aoun a déclaré, dans une interview avec la télévision libanaise OTV, que « si les choses n’étaient pas positives, Beyrouth aurait mis fin aux négociations ».

M.Aoun a expliqué que: « la démarcation des frontières s’achèvera bientôt, et la solution sera dans l’intérêt de tous ».

Et de poursuivre: « Il faudra peu de temps pour parvenir à une solution, et je pense que nous sommes parvenus à un accord avec les Américains qui mènent une médiation avec Israël », faisant état d’une « atmosphère positive » dans les négociations.

Qandil: Si on parvient à un accord c’est grâce aux rassemblements de la résistance

Le rédacteur en chef du journal libanais Al-Binaa, Nasser Qandil, a commenté les propos du président Aoun et la question de la démarcation des frontières.

Il a déclaré dans une interview avec la télévision libanaise AlMayadeen que « le président libanais n’aurait pas évoqué une démarcation imminente de la frontière, s’il n’avait pas reçu de message écrit à ce propos ».

M.Qandil a souligné que « si on parvient à un accord sur la démarcation des frontières maritimes, c’est grâce aux drones de la résistance ».

M.Qandil a révélé que « le Liban a reçu un message de menaces de la part des Européens avant que le Hezbollah ne lance les drones ».

Et d’expliquer: « Les drones de la résistance ont été tirés en riposte à cette menace ».

M.Qandil a déclaré que l’envoyé américain avait été informé « que le Liban doit obtenir son droit total d’extraire le gaz, à l’instar de l’autre partie (israélienne) ».

Pressions américaines

Le site américain « Axios » a déclaré que: « L’administration du président US, Joe Biden, a exercé des pressions sur le gouvernement libanais pour qu’il critique le survol des drones du Hezbollah au dessus de la plate-forme gazière (Karish) en Méditerranée ».

Le site a indiqué que « l’envoyé américain Amos Hochstein et l’ambassadrice américaine au Liban Dorothy Shea se sont entretenus avec de hauts responsables politiques et militaires libanais, pendant le week-end. Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant le lancement des drones et demandé au gouvernement libanais de s’y opposer ».

Rappelons que la Résistance islamique au Liban (Hezbollah) a annoncé le samedi 2 juillet, « le lancement de 3 drones non armés pour mener une mission de reconnaissance au dessus de la zone contestée » du champ gazier de Karish.

Et de souligner : « les drones ont accompli la mission requise et délivré le message . »

Le 9 juin, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que « l’installation d’une plate-forme par la société anglo-grecque dans la zone contestée de Karish pour extraire le gaz, constituait une agression contre le Liban ».