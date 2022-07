L’agence syrienne officielle Sana a rendu compte de plusieurs convois de camions citernes appartenant à l’armée américaine et transportant du pétrole syrien pillé, qui se sont dirigés vers le territoire irakien.

Selon les sources de l’agence, un convoi est sorti ce vendredi 8 juillet, « en deux lots, en empruntant les points de passage illégaux d’Al-Walid et Mahmoudiya, les camions citernes avaient été chargés de pétrole volé des puits d’Al-Jazeera, Ramelan et Al-Chaddadi ».

Des sources spéciales ont rapporté que le premier lot était formé «d’un convoi de 35 véhicules, dont 20 camions citernes chargés de pétrole volé dans des puits de pétrole syriens d’al-Jazeera, en plus d’un certain nombre de camions couverts et de réfrigérateurs. Ils se sont dirigés par le passage illégal d’Al-Walid vers le nord de l’Irak. »

Quant au deuxième lot, il était formé « de 25 camions citernes, chargés de pétrole syrien volé dans les champs pétrolifères de Ramelan et d’Al-Chaddadi. Il s’est dirigé vers le territoire irakien par le point de passage illégal de Mahmoudiya dans la campagne de Yaarubiyah ».

Ce convoi était escorté par trois hélicoptères américains qui effectuaient des vols à basse altitude.

Il y a quelques jours, les forces américaines avaient acheminé sur plusieurs lots, , un convoi de 55 camions citernes chargés de pétrole syrien volé, vers le territoire irakien, en traversant le passage de Mahmoudiya dans la campagne de Yaarubiyah, au nord-est de Hassaké.

Selon le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, les États-Unis d’Amérique disposent de 24 bases militaires illégales et de 4 points de présence sur le territoire syrien. La plupart sont situés dans l’est de l’Euphrate et le désert syrien.

Les bases déployées dans les gouvernorats de Hassaké, Deir Ezzor et dans le désert (Badiat) syrien comprennent environ 3 000 soldats ou plus dans certains cas, alors que les rapports précédents soumis à l’ancien président Donald Trump indiquaient que le nombre n’était que de 503 soldats.

Avant le déclenchement de la guerre, en 2010, la Syrie vendait plus de 350 000 barils de pétrole par jour : la part des champs Ramelan était proche de 100 000 barils par jour, tandis que la production du champ pétrolier Omar atteignait les 30 000 barils par jour.

