Le ministère russe de la Défense a révélé que les renseignements ukrainiens recrutaient de gens qui ont un passé criminel avéré et ont été reconnus coupables de plusieurs crimes pénaux.

« Selon des informations fiables disponibles, de nombreux employés de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l’Ukraine sont des toxicomanes, ont un riche passé criminel, avec des condamnations pour vol, cambriolage, trafic illégal d’armes et de drogue, vols d’appartements, atteintes à l’intégrité physique blessures et viols », a déclaré Mikhail Mizintsev, chef de la Défense nationale russe.

« De cette façon, des criminels notoires se sont cachés légalement sous le toit des forces armées ukrainiennes », a ajouté Mizintsev.

Selon lui, ces révélations confirment que « des provocations inhumaines, y compris celles qui ont entraîné la mort de civils, sont planifiées et menées par des individus ayant une expérience de banditisme ».

« En même temps, les faits qui prouvent le dénigrement du régime de Kiev à l’égard de son peuple ont été établis et une base de preuves adéquate a été constituée, ces crimes font l’objet d’une enquête détaillée et les auteurs subiront inévitablement une punition juste et méritée pour leurs atrocités », a poursuivi Mizintsev.

Plus tôt cette semaine, le groupe de hackers Rahdet a publié sur le site Web de Nimizida des données de près d’un millier d’employés de la Direction principale du renseignement de l’administration militaire ukrainienne, ainsi que sur les personnes qui lui sont associées. Les données publiées contiennent, entre autres, les caractéristiques criminelles des employés.

Source: Médias