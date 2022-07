Le journal britannique The Telegraph, citant des experts, a confirmé que « la suspension de l’approvisionnement en gaz russe nuira à la population et à l’industrie de l’Union européenne », et conduira au « plus grand choc énergétique » de l’histoire du continent.

« S’il n’est pas possible de restituer du gaz via le Nordic Stream, l’Allemagne et ses pays voisins souffriront une forte pression sur leurs économies », a déclaré Rachel Millard, dans un article ce mardi, citant un expert du Centre de recherche belge, Simon Tagliabitra.

L’Union européenne se prépare maintenant pour l’hiver. Par conséquent, il était prévu de remplir les installations de stockage de gaz, mais le processus est devenu plus compliqué, car la Pologne, le Danemark et la Bulgarie ont refusé de payer le gaz en roubles et ont donc perdu les approvisionnements de la Russie.

De plus, Gazprom a réduit le transport de gaz via le Nord Stream en raison du Canada, qui n’a pas restitué les turbines Siemens après la réparation, en raison des sanctions contre la Russie, qu’il a ensuite rétractées, à la demande de l’Allemagne, malgré les protestations de l’Ukraine contre la question.

Selon les prévisions d’experts européens, le gazoduc russe « reprendra le pompage de 40%, mais cela ne suffira pas à répondre aux besoins de l’Union européenne ». Les experts estiment que « si le transfert de gaz via le Nord Stream n’augmentent pas, les installations de stockage ne seront remplies qu’à 70% d’ici la fin de l’année ».

Les politiciens allemands critiquent les politiques gouvernementales défaillantes

La chef des syndicats allemands, Yasmine Fahimi, a confirmé plus tôt dans la journée que « si la Russie continue de couper l’approvisionnement en gaz, les entreprises qui ont réalisé des bénéfices records au cours des premier et deuxième trimestres de cette année pourraient être en difficulté, ce qui mettrait des millions d’emplois en danger. » Elle a mis en garde contre « une crise dangereuse, financièrement et économiquement ».

Dans une interview au journal allemand Die Welt, publiée vendredi dernier, le chef de la commission de l’énergie et de la protection du climat du Bundestag, Klaus Ernst, a critiqué le gouvernement allemand pour sa « politique énergétique ratée ».

Le politicien a déclaré, sarcastiquement, que « l’Allemagne poursuit une politique sous le slogan » Je vais me tirer une balle dans les jambes pour détester Poutine », ajoutant: » Nous ne faisons aucun mal à Poutine. La Russie ne profite que de la hausse des prix du carburant sur le marché. »

Le parlementaire allemand a ajouté que « sans les ressources énergétiques russes, le PIB de l’Allemagne devra chuter de 12% », affirmant que « c’est un désastre absolu ».

Peskov : la Russie remplit toutes ses obligations

Il y a quelques jours, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que la Russie « rejette totalement toute allusion ou déclaration directe selon laquelle la partie russe utilise le gaz ou le pétrole comme arme de pression politique », soulignant que « ce n’est pas le cas, et la Russie remplit toutes ses engagements, et est toujours en mesure d’assurer une sécurité énergétique totale en Europe ».

Il a ajouté, « la Russie est en mesure de garantir qu’il n’y a pas de factures exorbitantes pour l’électricité et le chauffage en Europe, que les contribuables reçoivent dans les pays européens », notant que « le retour des turbines Siemens du Canada permettra une augmentation de l’approvisionnement en gaz naturel de la Russie à l’Allemagne, via le gazoduc Nord Stream ».

Auparavant, la société russe Gazprom avait considérablement réduit le pompage de gaz vers l’Europe via le pipeline Northern Stream 1, pour des raisons techniques résultant de l’échec du retour des turbines du Canada après leur maintenance là-bas.

À la lumière de cela, seulement 40% de la capacité du pipeline North Stream est pompée. Par conséquent, il existe des doutes quant à la réalisation de l’objectif de remplir au maximum les installations de stockage de gaz en Allemagne d’ici l’hiver prochain.

Source: Traduit d'AlMayadeen