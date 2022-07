Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, sobre os últimos desenvolvimentos políticos, na noite da quarta feira, 13 de Julho de 2022.

“Os nossos inimigos querem que as pessoas passem fome e se matem nos portões de padarias e postos de gasolina. Se a escolha não for ajudar o Líbano e so’ empurrá-lo para a fome, então a guerra será muito mais honrosa. Qualquer um que morrer nesta guerra será um mártir”, disse o Secretário-Geral do Hezbollah na quarta-feira, 13 de julho, durante um discurso transmitido pelo Canal Almanar.

Dirigindo-se aos líderes americanos e israelenses, Sayed Hassan garantiu que o Hezbollah é capaz de impedir a extração de gás do campo “israelense” de Karish.

« Digo ao inimigo (israelense) e aos americanos que a mensagem do drone é apenas um pequeno começo. »

Sayed Nasrallah abordou ainda as principais razões da visita de Biden à região, bem como as façanhas da resistência durante a guerra de Israel contra o Líbano em julho de 2006.

“Se as negociações chegarem a um estágio negativo, não limitaremos nossa resposta a Karish… Salve esta equação, iremos a Karish e além de Karish”, ameaçando ainda.

Aqui estão os principais pontos de seu discurso:

As façanhas da Resistência durante a guerra de julho

O Secretário-Geral do Hezbollah disse que entre os feitos da Resistência na guerra de julho está a reversão do projeto americano para o novo Oriente Médio.

Sayed Nasrallah acrescentou que: « Entre as conquistas da guerra de julho também estava a criação de uma equação de dissuasão entre o Líbano e o inimigo israelense ».

Sayed Nasrallah lembrou que: « Havia um projeto americano para controlar a região por forças militares diretas, mas a firmeza da Resistência e do Líbano, e o fracasso desses objetivos devido à guerra de julho, deram um golpe muito sério para o projeto de construção de um novo Oriente Médio ».

Comentando sobre a ameaça do ministro da Defesa israelense Benny Gantz de avançar em direção a Beirute, Saida e Tyro, Sayed Nasrallah disse que : »Todos os israelenses sabem que as ameaças à invasão do Líbano são inúteis ».

Ele aconselhou Gantz a “Revisar a experiência da Guerra de julho em seus dias finais, quando os israelenses tomaram a decisão de invadir a cidade de Bint Jbeil”.

“Os israelenses não se atrevem a dar um passo na Faixa de Gaza sitiada que está sofrendo com condições adversas, então como eles podem ameaçar invadir Saida e Beirute »?

Sayed Nasrallah enfatizou que: “Ao fazer seus cálculos para a guerra, os israelenses devem levar em consideração o ambiente, as capacidades e a geografia, todos a favor da Resistência”.

O envelhecimento dos Estados Unidos

Para o Sr. Nasrallah: « Há novas versões do novo projeto do Oriente Médio hoje », observando que: « A visita do presidente dos EUA Joe Biden ao Oriente Médio faz parte desse contexto ».

O líder do Hezbollah sublinhou que “Os Estados Unidos de hoje são diferentes dos de 2003 e 2006”, afirmando que :“O seu antigo presidente encarna a imagem dos EUA que está em fase de envelhecimento”.

« A presença dos Estados Unidos no cenário internacional regrediu fortemente, e agora registra a maior taxa de inflação, e sua situação social, de segurança e interna não é saudável ».

Sobre os objetivos da visita de Biden ao Oriente Médio, Sayed Nasrallah afirmou que: “Há duas razões por trás de sua passagem pela região: Convencer os países do Golfo a exportar petróleo e gás, depois vem a questão de Israel e sua segurança”.

E para continuar: « Biden não tem nada a oferecer ao povo palestino. Tudo o que ele disse hoje quando chegou sobre a solução de dois estados não passa de elogios ».

Neste contexto, sublinhou que « A primeira missão decisiva dos americanos relativamente aos resultados da guerra russo-ucraniana é garantir uma alternativa ao gás russo para a Europa », salientando que « Os Estados Unidos estão a travar uma guerra contra a Rússia com o governo, o exército e o povo ucraniano, depois levaram todos os países europeus nessa onda”.

“Um dos elementos mais importantes desta guerra é o boicote ao petróleo e gás russos pela Europa. Os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de fornecer a alternativa à Europa e o tempo está se esgotando porque o inverno está chegando e eles precisam reabastecer durante o verão”.

Sayed Nasrallah explicou ainda que o segundo objetivo da visita de Biden à região é « O compromisso com a segurança da Israel e normalização das relações de mais países do Oriente Médio com essa entidade ».

Atual oportunidade de ouro para extrair gás e petróleo

Sobre a extração de petróleo e gás no Líbano, Sayed Nasrallah ressaltou que “Essa oportunidade é impecável e preciso ser aproveitada agora, ou seja, nestes dois meses, antes de setembro. Caso contrário, o custo será maior ».

O líder do Hezbollah se dirigiu aos oficiais libaneses dizendo: « Não percam mais tempo e deixam que os americanos o enganem. Os nossos direitos tem que ser respeitados e confirmados enquanto antes, até setembro, caso contrário, as coisas sairão mais caras depois disso ».

E para sublinhar: « A resistência é a única força que o Líbano tem para obter seu direito marítimo », indicando que « A extração de petróleo e gás garante bilhões de dólares ao Estado libanês sem nenhuma dívida externa, e esta é a única maneira de salvar o país ».

“Não vemos o mediador americano, Hochstein, como um mediador honesto, mas sim como alguém que é tendencioso a favor dos interesses de Israel e exerce pressão sobre o lado libanês ».

« Hochestein retornou ao Líbano por causa da necessidade urgente de gás da Europa, bem como por causa de sérias ameaças da Resistência », acrescentou.

“O ponto fraco do inimigo israelense é sua necessidade de gás e petróleo, ao contrário do Líbano, cuja força está em sua capacidade de impedir isso”.

“O Líbano pode obstruir a extração de petróleo e gás dos territórios palestinos ocupados e assim privar a Europa que tem pressa ».

« Temos apenas dois meses porque as autoridades de ocupação israelenses estão falando sobre a extração de petróleo em setembro, e se não agirmos para demarcar as fronteiras o mais rápido possível, as coisas ficarão mais caras e difíceis ».

Dirigindo-se às autoridades libanesas, Nasrallah confirmou: “A Resistência é a única força que o nosso país tem para ganhar as negociações de demarcação das fronteiras marítimas, então aproveitem e explorem”.

Sayed Nasrallah para continuar: “Nós não concordamos ou prometemos a ninguém que não tomaremos nenhuma ação e que vamos esperar pelos resultados das negociações. Quem prometer isso aos americanos está enganando-os”, enfatizando que: “A Resistência tem o direito de tomar qualquer ação, no momento e nas dimensões apropriadas para pressionar o inimigo israelense”.

E para explicar: “Estamos atrás do Estado na questão da demarcação das fronteiras marítimas, ou seja, o presidente quem negocia, e não nós. Mas dissemos que não vamos ficar de braços cruzados ».

Despacho intencional de três drones

Em relação ao lançamento do Hezbollah de três drones desarmados em direção à « área disputada » no campo Karish no início deste mês, o líder do Hezbollah explicou que: « Os drones foram enviados após a resposta enganosa dos americanos e sua perda de tempo ».

Nesse contexto, Sayed Nasrallah indicou que: O Hezbollah lançou intencionalmente esses três drones de reconhecimento para serem abatidos pelos israelenses. Queríamos que mísseis israelenses fossem disparados contra esses drones para que as pessoas que operam neste campo soubessem que esta área não é segura ».

Sublinhando que: “É a primeira vez na história da entidade sionista, três drones são lançados simultaneamente na sua direção, e num único alvo”.

E para acrescentar: “A mensagem por trás do envio desses drones é confirmar que somos sérios e nossas ações serão progressivas. Esta mensagem foi compreendida por ambos israelenses e americanos”.

“Temos uma variedade de recursos em terra, no mar e no ar, e todas essas opções estão abertas. Faremos, no momento certo, tudo o que servirá ao arquivo das negociações”.

Falando a inimigos e amigos, Sayed Nasrallah afirmou que: « A questão da demarcação de fronteiras é crucial, e é a única maneira de salvar o Líbano e seu povo, e não vamos travar guerra psicológica lá, pois vamos agir fortemente ».

Sayed Nasrallah acrescentou: “Como libaneses, vamos nos unir na mesma palavra, para que seja ouvida pelos israelenses”.

Além de Karish

Sayed Hassan alertou que: « Se a decisão não for ajudar o Líbano, levá-lo ao colapso e proibi-lo de extrair gás, então as ameaças de guerra e até mesmo a ida para lá serão muito mais honrosas do que ficar em casa e morrer de fome ».

“Digo ao inimigo e aos americanos que a mensagem do drone é apenas um pequeno demonstração e o começo de onde podemos chegar ».

E o líder do Hezbollah lançou: “Há quem queira que nosso povo passe fome e se mate nas portas de padarias e postos de gasolina. Para isso eu aviso, se as coisas chegarem a um ponto negativo, não nos limitaremos a Karish. Escrevam esta equação: Iremos a Karish e além de Karish ».

Ele revelou que o Hezbollah: « Segue de perto todos os campos, poços e plataformas ao longo das fronteiras palestinas e tem todas as coordenadas ».

« Nós dizemos aos americanos e israelenses, se vão proibir o Líbano de explorar seus direitos para sair da sua crise, então ninguém poderá extrair ou vender petróleo e gás »!

Fonte: Al Manar