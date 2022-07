Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré lundi que son pays « ne fait pas partie au conflit ukrainien, mais ne l’ignore pas ».

« La Chine n’est pas partie prenante à la crise ukrainienne, mais nous n’entendons pas être un spectateur indifférent, d’autant que nous n’avons pas l’intention de verser de l’huile sur le feu », a déclaré Wang Yi lors d’un appel téléphonique avec son homologue hongrois Peter Szijjarto, soulignant que son pays était « inébranlable et toujours en faveur de la promotion de la paix et des négociations ».

Il a souligné « la nécessité de tirer les leçons de la crise ukrainienne », appelant à « réfléchir à la mise en place d’une structure de sécurité européenne équilibrée, efficace et stable afin de parvenir à une paix durable».

Lors de sa rencontre avec le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, en marge du G20 organisé sur l’île indonésienne de Bali, le ministre chinois des Affaires étrangères avait mis l’accent sur la nécessité de « trouver une approche réaliste pour régler la crise en Ukraine ».

Il a noté que « la Chine soutient l’indépendance stratégique cohérente de l’Union européenne », ajoutant : « Nous soutenons la partie européenne pour qu’elle joue un rôle de coordination plus actif et présente un projet réaliste et réalisable pour le règlement de la crise ukrainienne ».

