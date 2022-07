Le ministère irakien des Affaires étrangères a reçu de l’ambassadeur de Turquie à Bagdad, Ali Reza Günay, une lettre de protestation, « condamnant fermement le bombardement par les forces turques d’une station touristique dans le gouvernorat de Dohuk ».

Le ministère irakien des Affaires étrangères a remis à l’ambassadeur de Turquie à Bagdad, Ali Riza Günay, une lettre de protestation, appelant la Turquie à « présenter des excuses officielles et le retrait de toutes les forces turques du territoire irakien ».

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Irak a rapporté ce jeudi que « la note de protestation appelle la Turquie à présenter des excuses officielles pour le crime de Dohuk et à indemniser les familles des martyrs et des blessés ».

Le gouvernement irakien a convoqué le chargé d’affaires irakien en Turquie, après avoir ciblé une station touristique dans le gouvernorat de Dohuk, dans le nord de l’Irak.

L’Irak a également annoncé qu’il avait déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité concernant les attaques turques, suite au ciblage de la station touristique, et qu’il prenait « une série de mesures pour mettre un terme la répétition des attaques turques en Irak ».

Les Irakiens ont pleuré les victimes de l’attentat turc, selon les autorités irakiennes, qui a fait 9 morts parmi les civils dans une station balnéaire du Kurdistan.Les corps ont été transportés par avion militaire de Dohuk à l’aéroport d’Erbil, avant d’atterrir à l’aéroport international de Bagdad. .

D’autre part, Ankara a nié toute responsabilité dans l’attaque et a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK d’être responsable de l’attentat.

Un certain nombre de députés au parlement irakien ont annoncé un mouvement pour présenter un projet de loi visant à réglementer les relations irako-turques, et ont exigé « l’expulsion de l’ambassadeur turc en Irak, le retrait de l’ambassadeur irakien, la rupture des échanges commerciaux avec la Turquie et le boycott des produits turcs. »

La station balnéaire du village de Barkh, dans le district de Drakar du district de Zakho dans le gouvernorat de Dohuk, au Kurdistan irakien, a été la cible de tirs d’artillerie lourde, tuant 8 civils et en blessant des dizaines.

Immédiatement après l’annonce de la nouvelle de l’attentat à la bombe turc, les Irakiens de diverses régions ont déclenché des manifestations condamnant le ciblage de civils lors de l’attentat de Dohuk mercredi, qui comprenait plusieurs villes et gouvernorats irakiens.

Source: Traduit d'AlMayadeen