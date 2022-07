Le Ministère des Affaires Étrangères et des Expatriés a adressé deux messages au secrétaire général des Nations unies et au président du Conseil de sécurité sur les agressions criminelles israéliennes, dont la dernière était survenue ce Vendredi contre la périphérie de Damas.

Le ministère a indiqué dans ses deux messages, dont SANA a reçu une copie : « La République arabe syrienne réaffirme qu’elle se réserve le droit de répondre par les moyens appropriés établis par le droit international et la charte de l’ONU face à ces agressions israéliennes répétées et réitère sa réclamation au Conseil de sécurité et au Secrétariat de l’ONU pour qu’ils assument leurs responsabilités en vertu de la Charte, condamner cette nouvelle agression israélienne et imposer à « Israël » le respect des résolutions du Conseil de sécurité pertinent.

Le ministère a souligné que l’agression israélienne répétée contre la Syrie et l’incapacité du Conseil de sécurité à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la poursuite de cette agression, ainsi que son incapacité à la condamner, signifient l’absence du Conseil de sécurité dans l’exercice de ses responsabilités, et son incapacité à mener ses devoirs dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde.

Et le ministère de poursuivre : « Ces agressions israéliennes viennent en soutien direct aux réseaux terroristes armés ».

Le ministère a conclu : « Ces pratiques, en plus des mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis et leurs alliés à la Syrie, menacent la vie du peuple syrien et nuisent à son présent et à son avenir, et sans aucun doute, ces politiques américaines et occidentales au Conseil de sécurité et ailleurs se contredisent avec les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Syrie, y compris la dernière résolution N° 2642 du Conseil ».

Source: Avec SANA