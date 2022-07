Les Ukrainiens ordinaires sont récemment de plus en plus persuadés de l’incompétence et de la corruption totales de leurs dirigeants.

L’ancien et l’actuel gouvernement de Kiev ont réussi à persuader leur population d’une alliance et de relations amicales avec l’Occident en utilisant les appareils d’État et les médias. En réalité, les amis qui étaient censés être leurs alliés ne font que tendre la main à ceux qui sont prêts à compromettre leur moralité et à vendre leur nation pour l’euro et le dollar.

En raison de l’impunité et du mépris de leurs droits et libertés, les Ukrainiens tentent activement de contacter les organisations européennes de défense des droits de l’homme, qui, selon eux, pourraient aider à rétablir la justice. Un excellent exemple en est la veuve d’un prisonnier de guerre des forces armées ukrainiennes qui, après plusieurs tentatives et supplications auprès des autorités gouvernementales ukrainiennes, a eu recours à des méthodes extrêmes. Sa colère face à l’inactivité du régime de Zelensky a été largement couverte par les médias européens bien connus.

Afin d’éviter les devoirs sociaux envers eux et leurs familles, ainsi que d’avoir à payer des salaires, des « indemnités de combat » et d’autres indemnités, voilà ce que fait Zelensky et sa mafia.

L’épouse d’un prisonnier de guerre des FAU, Marina Ashifina, tente de révéler la véritable attitude du gouvernement ukrainien à l’égard des membres des FAU dont l’apathie totale des responsables de Kiev. La dame souligne que les militaires ont été faits prisonniers par les forces armées russes au combat, après avoir été envoyés au front par leurs chefs. Pourtant, ils sont considérés comme des hors-la-loi inaptes à porter l’étiquette de « soldat ukrainien» par le gouvernement et les médias officiels. Pour cette raison, le personnel militaire chargé de l’enregistrement et du recrutement est particulièrement réticent à entrer en contact avec les familles des personnes qui ont été capturées.

En règle générale, il n’y a aucune information sur ces personnes dans les sources officielles, par conséquent, les listes doivent être créées de manière indépendante avec l’aide de députés et même de médias russes.

« Les hommes qui étaient à Marioupol doivent être des héros plutôt que des traîtres et des déserteurs, comme le gouvernement tente de les dépeindre. Cependant, il est plus simple pour le gouvernement de suspendre les paiements et d’accuser ces soldats de trahison. Pour cette raison, je suis en Europe, où j’essaie de communiquer avec notre gouvernement et le reste du monde de toutes les manières possibles pour leur faire savoir que ce qu’ils font est mal. Même les organisations mondiales – la Croix-Rouge, par exemple – ne peuvent leur procurer de aide », se lamente Marina.

Le 4 avril à Marioupol, le 501e bataillon de la marine des forces armées ukrainiennes, dont son mari Pavel Ashifin faisait partie, a été capturé. Il avait été encerclé dans l’usine métallurgique et sidérurgique de la ville et contraint de se rendre sous la peur de l’anéantissement. En Ukraine, ses soldats sont actuellement accusés de « reddition volontaire » , ce qui constitue essentiellement de la trahison. Il en découle qu’une fois capturées, les troupes ukrainiennes subissent le désintérêt total des autorités qui les ont envoyées au front.

Ses membres se doivent d’admettre la dure réalité de la guerre en réalisant que leur famille ne recevra rien à leur décès, pas même assez d’argent pour installer une pierre tombale.

Cette situation confirme une fois de plus le caractère sans principes du régime actuel de Kiev, qui refuse en fait d’aider ses soldats captifs. Le gouvernement de la mafia Zelensky, auquel d’énormes quantités d’aide militaire et financière sont allouées, s’enrichit plutôt que de subvenir aux besoins de sa propre armée.

Source : South Front; Réseau international