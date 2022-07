La compagnie pétrolière yéménite organise une manifestation devant le bureau de l’envoyé de l’ONU pour dénoncer la poursuite de la piraterie en mer Rouge des navires pétroliers qui importent vers les ports de Hodeidah.

Le directeur de la compagnie pétrolière yéménite, Ammar Al-Adrai, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que la société avait organisé un sit-in de protestation devant le bureau de l’envoyé de l’ONU, et a publié une déclaration condamnant et dénonçant la poursuite de la piraterie dans la région Mer rouge sur des navires pétroliers importés dans les ports de Hodeidah, les retenant de force au large de Jizan.

Il a souligné que le bateau BSS Energy, qui transporte 30 000 tonnes de diesel, a été emmené de force sur la côte de Jizan, et que les navires saisis sont au nombre de 4 navires, dont deux navires diesel, un navire pétrolier et un navire gazier.

Al-Adrai a ajouté: « Les secteurs des services, y compris la santé, l’électricité et le reste des secteurs des services ont participé avec nous à la veillée, en raison de l’épuisement du diesel dans les secteurs des services en raison de la poursuite des opérations de piratage et de la confiscation du carburant navires-citernes. »

Le directeur de la société a commenté les déclarations de l’envoyé de l’ONU sur la détention de navires, dans lesquelles il a déclaré que « 26 navires ont été libérés », en disant: « Les navires qui sont arrivés pendant la trêve sont 24 sur un total de 36 navires saisis, pourquoi 4 navires sont toujours retenus au large de Jizan ? »

Il a souligné que « tous les navires détenus avaient été soumis au mécanisme de vérification et d’inspection et avaient un permis d’entrée des Nations Unies ».

En outre, Al-Adhrai a ajouté que l’envoyé a déclaré que 23 navires sont entrés au cours de l’année 2021, se demandant : « Les navires dont parle l’envoyé étaient 18 navires appartenant aux usines des Nations Unies et du secteur privé, tandis que le peuple yéménite n’a reçu que 5 navires pétroliers en 2021. »

Alors que l’envoyé de l’ONU a déclaré que « les navires pétroliers arrivent sans problème au port de Hodeidah », le directeur de la société a répondu que « tous les navires qui ont été importés au cours des première et deuxième périodes d’armistice ne sont pas arrivés sans heurts, et tous les navires ont été victimes de piraterie et de détention forcée. Aucun navire n’a atteint directement le port de Hodeidah mais emmené de force au large de Jizan ».

Al-Adrai a souligné que « les secteurs des services, les hôpitaux et l’électricité sont sur le point d’épuiser leurs stocks de diesel, et les navires-citernes sont retenus au large de Jizan par la coalition d’agression ».

Source: Traduit d'AlMayadeen