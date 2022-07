La société russe Gazprom a annoncé ce lundi, qu’elle cesserait d’exploiter une autre turbine « Siemens », constatant « une diminution du volume de gaz pompé par le gazoduc North Stream (Nord Stream) de 33 millions de mètres cubes par journée. »

Dans une déclaration sur l’application Telegram, la société a déclaré: « En raison de l’expiration de la période de travail entre les opérations de maintenance jusqu’à la maintenance complète, conformément aux directives de l’Autorité de surveillance technique russe Rostecnadzor , tenant compte de l’état du moteur, Gazprom a arrêté de faire fonctionner la turbine à gaz de Siemens à la station de pression Portovaya, en Russie.

« Le volume de production quotidien de l’usine, à partir de 07h00 heure de Moscou le 27 juillet, s’élèvera à 33 millions de mètres cubes par jour », ajoute le communiqué.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, au début du mois, que « si les turbines du gazoduc « Nord Stream-1″ ne sont pas restituées à la Russie, seuls 30 millions de mètres cubes par jour pourront être pompés à travers la route au lieu de 60 millions de mètres cubes . Il a souligné qu' »à la fin de ce mois, une autre turbine sera envoyée en maintenance ».

Le 21 juillet, le gazoduc « Northern Stream-1 », principale voie d’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe, a repris ses activités après un cycle de maintenance technique précédemment prévu.

Les prix à terme du gaz en Europe augmentent de 12%

Les prix à terme du gaz ont bondi de 12% à 1 890 dollars pour 1 000 mètres cubes lundi, après que Gazprom a annoncé qu’il suspendrait le fonctionnement d’une autre turbine, selon les données d’Intercontinental Exchange.

Moscou a souligné à plusieurs reprises que « la restriction des opérations d’approvisionnement est uniquement due aux sanctions occidentales imposées à la Russie, qui ont causé des problèmes de réparation des unités de pompage de gaz ».

De plus, le Canada a annoncé, le 10 juillet, qu’il autoriserait le retrait d’une des turbines du pays, sous la pression de l’Allemagne et l’opposition de l’Ukraine, après son refus antérieur de la restituer à la Russie.

Aujourd’hui, la société russe « Gazprom » a annoncé qu’elle avait reçu des documents de la société « Siemens » des autorités canadiennes concernant les turbines du pipeline « North Stream-1 » (Nord Stream). Mais des questions et des risques subsistent, notamment sur les sanctions européennes et britanniques.

Gazprom a souligné qu’il était très important de résoudre ces problèmes pour renvoyer la turbine « North Stream-1 » réparée à la Russie et pour terminer la réparation urgente des autres turbines du pipeline.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait mis en doute la qualité de la réparation des turbines du gazoduc russe « North Stream » (Nord Stream 1), que le Canada doit restituer après des travaux d’entretien.

More about this source text

Source text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

Source: Traduit d'AlMayadeen