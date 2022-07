La Chine a suggéré mardi qu’il pourrait y avoir une réponse militaire si la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, décidait de se rendre à Taiwan.

Si Pelosi se rendait à Taïwan, cela « violerait gravement le principe d’une seule Chine » et « nuirait gravement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, et nuirait gravement aux fondements politiques des relations sino-américaines », a déclaré le colonel principal Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Tan a déclaré que Pékin exhortait les États-Unis à prendre des « mesures pratiques » pour respecter leur engagement d’éviter de soutenir l’indépendance de Taïwan et « ne doit pas organiser la visite de Pelosi dans la région de Taïwan ».

La Chine met en garde contre une éventuelle réponse militaire si Pelosi se rend à Taïwan « si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie, l’armée chinoise ne restera jamais les bras croisés, et elle prendra certainement des mesures énergiques pour contrecarrer toute ingérence de pressure extérieure », a ajouté Tan.

Le président de la Chambre devait se rendre à Taïwan en avril, mais a annulé le voyage après avoir été testé positif au COVID-19. Elle prévoit maintenant provisoirement de se rendre à Taïwan en août, ce qui a été rapporté pour la première fois par le magazine Economic Occasions.

Source: Avec AFP