À l’occasion du deuxième anniversaire de l’explosion du port de Beyrouth, le Hezbollah a exigé une enquête impartiale et juste loin des exploitations politiques et sectaires.

Le Hezbollah a ajouté dans un communiqué : « Nous croyons sincèrement que seule la justice réalise la justice, réconforte les âmes, guérit les blessures, assure la stabilité interne et nous pousse tous à rationnaliser le dialogue et l’action commune pour surmonter la crise dangereuse que traverse notre pays, le Liban. »

Et de souligner : « Au cours des deux dernières années, nous avons été témoins d’une énorme vague de campagnes politiques et médiatiques intenses qui comprenaient de fausses accusations et beaucoup d’incitations afin de provoquer une tension interne très dangereuse, menacant la sécurité du pays et sa stabilité. »

Le Hezbollah a présenté ses condoléances aux familles des martyrs, « chrétiens et musulmans, libanais et non libanais », exprimant son affection pour leur douleur et leur souffrance.

Hier mercredi, le Groupe international de soutien au Liban a publié une déclaration appelant à la levée de tous les obstacles qui empêchent une enquête impartiale, complète et transparente sur l’explosion dans le port de Beyrouth, commentant que « les membres notent avec préoccupation l’absence de progrès jusqu’à présent dans la voie judiciaire liée à l’explosion. »

L’explosion du port de Beyrouth s’est produite le 4 août 2020, tuant plus de 200 personnes, blessant environ 6 500 autres et déplaçant des milliers d’autres.

Source: Traduit d'AlMayadeen