Dans son discours pour la 8eme nuit de célébration d’Achoura, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a assuré que la résistance palestinienne aura la main haute » dans cette nouvelle offensive contre l’entité sioniste dans la bande de Gaza. Révélant que le Hezbollah suit de très près ce qui se passe dans la bande de Gaza et reste en contact permanent avec les dirigeants de la résistance palestinienne, il a mis en garde l’ennemi israélien de faire de mauvais calculs sur le Liban.

Qualifiant l’attentat du vendredi contre le chef militaire du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique Taysir al-Jaabari de « crime éhonté », il a affirmé qu’il est du droit du peuple palestinien, de la résistance et du Jihad islamique de riposter à cette attaque.

« Chaque personne honorable dans ce monde doit soutenir ce droit et ne jamais le remettre en question. Taire ce crime intervenu après un long temps va ouvrir la voie à d’autres attentats contre des responsables à Gaza”, a-t-il soutenu.

« La riposte de la résistance doit être soutenue et appuyée par tout le monde », a-t-il répété.

Estimant que l’entité sioniste s’est trompée en perpétrant ce crime contre al-Jaabari, en pensant que la résistance et le Jihad islamique n’allaient pas répliquer ou réagir, Sayed Nasrallah a assuré que le Hezbollah suit de très près ce qu’il se passe dans la bande de Gaza.

« Nous, au Hezbollah, suivons ce qui se passe et sommes en contact permanent avec nos chers frères du mouvement du Jihad islamique et avec la direction du Hamas et des autres factions de la résistance », a-t-il précisé.

Sayyed Nasrallah a dit s’attendre à une issue en faveur de la résistance dans cette confrontation.

« La main de la résistance sera la plus haute dans cette bataille, et il est clair que l’ennemi s’est trompé dans ses évaluations en supposant que Gaza et le Jihad islamique n’allaient pas répondre », a-t-il prédit.

En outre, le numéro un du Hezbollah a mis en garde ‘Israël’ de faire de mauvais calculs sur le Liban.

« Il est clair que l’ennemi se trompe lorsqu’il croit qu’il terrorise les gens et les habitants de Gaza et lorsqu’il adresse son discours au Liban. Au Liban, ils (les Israéliens) ont déjà de l’expérience avec nous, ils savent que la résistance est toujours sur ses gardes. Ne faites pas de mauvais calculs avec le Liban dans ce que vous faites et tout ce que vous dites », a-t-il averti.

« Toi l’ennemi, tu ne peux pas affecter notre volonté ou notre moral, car nous avons entièrement confiance en notre Seigneur et nous sommes entièrement confiants de tes points de faiblesse, de ton impuissance et de ta lâcheté », a-t-il aussi mis en garde.

Et de poursuivre d’un ton menaçant : « Je conseille à l’ennemi d’arrêter d’envoyer des messages au Liban et de ne pas attendre du tout que la résistance garde le silence sur toute agression ou toute dérogation à nos droits. Les heures et les jours prochains révéleront que l’ennemi a fait de mauvais calculs à Gaza ».

Sayed Nasrallah a conclu : « ce qu’il s’est passé prouve l’équilibre de dissuasion, et ce sera certainement une victoire pour la résistance palestinienne. Nous restons en contact avec elle et nous l’accompagnons ».

Source: Al-Manar