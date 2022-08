La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé que son pays suit avec une profonde inquiétude les développements à Gaza.

« Moscou est profondément préoccupé par une nouvelle série de violences armées dans la zone de conflit israélo-palestinien », a déclaré samedi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Zakharova a déclaré, dans un commentaire publié sur le site Internet du ministère, que « son pays suit cette évolution avec une profonde inquiétude, une évolution marquée par la reprise d’une confrontation militaire totale et une nouvelle détérioration de la situation humanitaire déjà déplorable en Gaza. »

La porte-parole russe a souligné que « cette escalade périodique est la conséquence des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, le 5 août. En réponse, les factions palestiniennes ont lancé d’intenses bombardements sur le territoire israélien », ajoutant que « selon les informations reçu, 10 Palestiniens ont été tués, plus de 80 ont été blessés à la suite des attaques israéliennes ».

Zakharova a appelé « toutes les parties concernées à faire preuve d’un maximum de retenue, à empêcher l’escalade des hostilités et à revenir immédiatement à un cessez-le-feu permanent ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a réitéré la position de principe et cohérente de la Russie, « qui se reflète dans les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui soutiennent un règlement global et à long terme du conflit palestino-israélien, sur la base de deux États « , selon ses termes.

Zakharova a ajouté qu’il n’est pas possible de « mettre fin à la violence périodique, sauf dans le cadre du processus de négociation, dont le résultat doit être la réalisation des droits nationaux légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant dans le cadre de l’accord de 1967 ».

Source: Traduit d'AlMayadeen