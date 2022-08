L’interview télévisée du journaliste et directeur du média indépendant OrientXXI, Alain Gresh, a été supprimée du site internet de la chaîne d’information BFMTV, a annoncé l’intéressé sur les réseaux sociaux

Le spécialiste y expliquait que « cette escalade a été déclenché par Israël, sans qu’Israël, au moment de déclencher ses opérations, n’ait subi aucune attaque ».

« C’est la quatrième ou cinquième guerre qu’Israël mène contre Gaza avec des centaines de gens tués », avait-il poursuivi.

Depuis dimanche soir, l’interview publiée plus tôt dans la journée n’est plus du tout disponible en ligne et la page où elle était hébergée est désormais « indisponible ».

Internet garde des traces de tout. L'interview supprimée, ou censurée, de @alaingresh sur @BFMTV Pour Alain Gresh, « c'est Israël qui est à l'initiative » de l'escalade… » — Vert Naïf (@VertNaif) August 8, 2022

Alain Gresh a également précisé qu’il avait été invité à intervenir lundi matin sur la même chaîne, mais que son invitation a été annulée.

« BFMTV vient de m’annoncer qu’ils annulaient l’interview de ce lundi matin », a-t-il écrit.

Même mésaventure du côté du géopolitologue Pascal Boniface, qui assure que son invitation sur le sujet a également été annulée, rapporte le site Anadolu.

« J’ai également été « désinvité » avant hier sur cette chaîne après qu’on ait insisté pour que je bloque un créneau de 30 minutes. Peut-être une erreur d’un programmateur qui a été vite corrigée car je ne suis pratiquement jamais invité sur cette chaîne », a-t-il fait savoir, lui aussi sur les réseaux sociaux.

À noter que les deux hommes font partie des voix qui portent en France, et au niveau international, quand il s’agit de dénoncer, entre autre, la colonisation et la politique agressive menée par Israël.

La chaîne BFMTV continue pourtant d’inviter le Franco-israelien, Julien Bahloul, présenté comme un habitant de Tel Aviv alors qu’il n’est autre que le porte-parole réserviste de Tsahal.

Il a, par ailleurs, été community manager de l’armée israélienne en 2012, et également journaliste de la chaîne I24News, qui appartient au groupe Altice, qui possède BFMTV.

Au moins 45 Palestiniens sont tombés en martyr ces derniers jours, dont 15 enfants et quatre femmes, et plus de 310 autres blessés lors de l’offensive israélienne, selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé.