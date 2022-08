Le ministère russe de la Défense a annonce la mort de plus de 2 000 membres de la 14e brigade ukrainienne dans la région de Soledar à Donetsk, et également la destruction de deux missiles HIMARS près de Novaya Kakhovka.

« À la suite des actions offensives des forces alliées dans la région de Soledar, les pertes de la 14e brigade des blindés militaires des forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de deux mille personnes, et le commandement ukrainien a retiré le reste de l’unité de la brigade au zones arrières », a indiqué le ministère dans un communiqué.

La Défense russe a rapporté que « la défense aérienne russe avait abattu deux missiles HIMARS près de Novaya Kakhovka et 4 missiles du système de lancement de missiles Olkha dans la province de Kherson.

« Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne russes ont détruit cinq drones ukrainiens dans les régions de Yegorovka et Spartak de la République populaire de Donetsk et Arkhangelovka et Volkov Yar dans la province de Kharkiv », ajoute le communiqué.

Il y a quelques jours, le ministère révélait la destruction de drones et de plus de 300 missiles du système américain HIMARS et d’obusiers (M-777), et annonçait également la perte de 340 membres des forces ukrainiennes.

Source: Traduit d'AlMayadeen