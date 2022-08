L’ambassade d’Iran en Russie a annoncé qu’une délégation de l’état-major général des forces armées iraniennes est arrivée lundi 15 août en Russie, pour participer à la conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

« La délégation de l’état-major général des forces armées iraniennes, dirigée par le sous-chef d’état-major général, le brigadier Abdullah, visite Moscou pour participer aux travaux de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale », a indiqué l’ambassade dans un communiqué.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait annoncé, plus tôt, que des représentants de 109 pays étaient invités à assister à la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, qui se tient ce lundi.

« Ce sera la dixième conférence. Des ministres étrangers de la Défense, des chefs d’organisations internationales, des experts et des représentants du monde universitaire de 109 pays ont été invités à assister à la conférence », a déclaré Choïgou lors d’une réunion au ministère de la Défense, assurant que » les sujets les plus urgents pour la sécurité mondiale et régionale seront inscrits à l’ordre du jour.

Les activités du Forum militaro-technique international Armée – 2022 coïncident avec la convocation de la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

La neuvième conférence de Moscou sur la sécurité internationale s’est tenue en juin 2021 et a débattu des questions de stabilité stratégique, de sécurité mondiale et régionale en Europe et en Afrique, ainsi qu’en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

