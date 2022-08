L’explosion des munitions qui s’est produite mardi matin dans une base militaire russe en Crimée, était due à un « acte de sabotage », a indiqué l’armée russe dans un communiqué.

Le dépôt militaire situé près de Djankoï, dans le nord de la Crimée, « a été endommagé le 16 août dans la matinée à la suite d’un acte de sabotage », selon le communiqué, cité par les agences de presse russes, qui n’en désigne toutefois pas les responsables.

« Un nombre d’infrastructures civiles, parmi lesquelles une ligne de haute tension, une centrale électrique, une voie ferroviaire, ainsi que plusieurs maisons ont également été endommagés », a détaillé l’armée russe.

Selon l’armée russe, le feu s’est déclaré vers 03H15 GMT dans un dépôt de munitions temporaire d’une base russe dans le district de Djankoï en provoquant une explosion.

Selon le gouverneur de la Crimée, Sergueï Aksionov, qui s’est rendu sur les lieux, deux civils ont été blessés, et l’évacuation des habitants d’un village voisin a été organisé.

En réagissant à ces explosions, Andriï Iermak, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, a salué sur Telegram une « opération +démilitarisation+ façon travail d’orfèvre par les forces armées ukrainiennes », qui continuera selon lui « jusqu’à la libération complète des territoires ukrainiens ».

« Le matin près de Djankoï a commencé avec des explosions », a constaté pour sa part sur Twitter le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhaïlo Podoliak.

« La Crimée dans un pays normal, c’est la mer Noire, les montagnes, la récréation et le tourisme. Mais la Crimée occupée par les Russes, ce sont des explosions des dépôts de munitions et un risque élevé de la mort pour les envahisseurs et les voleurs », a-t-il lancé.

Cet incident intervient une semaine après une explosion des munitions destinées à l’aviation militaire dans un dépôt situé sur le territoire de l’aérodrome militaire de Saki, dans l’ouest de la Crimée. Ces explosions avaient fait un mort et plusieurs blessés.

La Crimée, une péninsule d’Ukraine annexée en 2014 par Moscou, suite à un referendum de la part de sa population.

Source: Avec AFP