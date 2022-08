Les médias israéliens ont rapporté que « l’Iran est sur le point de signer l’accord nucléaire ».

Selon des sources politiques citées par les médias israéliens , »l’Iran est sur le point de signer l’accord nucléaire en échange des grandes puissances ».

Les sources politiques ont déclaré qu' »Israël considère l’accord actuel comme un mauvais accord », soulignant qu’il « se prépare à différents scénarios ».

Les médias israéliens ont souligné que « le système israélien travaille sur le diagnostic des tendances et des scénarios ».

Dans ce contexte, la chaîne israélienne Kan a rapporté qu' »il y a une préparation de l’opinion publique en Israël à la possibilité de signer un accord nucléaire entre l’Iran et les grandes puissances ».

Le commentateur des affaires politiques de Kan, Gili Cohen, a affirmé que le Premier ministre israélien Yair Lapid « aura une discussion avec le ministre de la Défense Benny Gantz et le Premier ministre suppléant Naftali Bennett sur cette question ».

Cohen a ajouté que la discussion aura également lieu sur « comment ils se préparent en Israël à la possibilité d’un accord nucléaire avec l’Iran, car Israël s’oppose fermement au retour à l’accord nucléaire ».

Amir Bukhbut, un commentateur des affaires militaires pour le site Internet israélien Wallah, a déclaré qu' »Israël ne restera pas tranquille face à l’évolution des négociations entre l’Iran et les États-Unis sur le projet nucléaire ».

« on estime qu’un conflit sur la question entre les États-Unis et Israël risque bientôt d’éclater, et même s’il y a un effort pour le garder dans les coulisses, il se faufilera à l’étranger », a déclaré Boukhbut.

Selon Boukhbut, « les Iraniens tirent les vers du nez des Américains », ajoutant que « ainsi les Etats-Unis ne présentent pas une option militaire fiable ».

Hier mardi, le site du journal Yedioth Ahronoth a commenté les négociations nucléaires de l’Iran avec les pays occidentaux, et la réponse iranienne à la proposition européenne, notant la crainte au sein d' »Israël » de revenir à l’accord nucléaire, et les concessions que Washington pourrait faire à la dernière minute à Téhéran, notamment sur la question des « dossiers ouverts », ainsi que la crainte que Washington renonce à ses engagements passés envers « Israël ».

Cela survient après que l’Iran a répondu au « texte final » soumis par l’Union européenne concernant l’accord sur le nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, a appelé Washington à faire preuve de souplesse pour relancer l’accord de 2015.

Plus tard, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a confirmé que les États-Unis d’Amérique continueraient d’étudier la proposition de l’Iran, ajoutant : « Nous consultons à ce sujet nos partenaires européens ».

La Commission européenne a également annoncé que l’Union européenne étudiait la réponse de l’Iran au « texte final » sur l’accord nucléaire, et que l’Union européenne consultait ses partenaires sur la question.

Le délégué de la Russie auprès des organisations internationales, Mikhail Ulyanov, a qualifié la réponse iranienne à la proposition européenne de « constructive » et a déclaré que « la balle est désormais dans le camp de Washington ».

Source: Traduit d'AlMayadeen