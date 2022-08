Le ministère russe de la Défense a livré un nouveau bilan sur les pertes dans les rangs de l’armée ukrainienne et de ses alliés mercenaires occidentaux.

« Des armes de haute précision des forces aérospatiales russes ont frappé les sites de la formation nationale Kraken et une unité de mercenaires étrangers près d’Andreivka dans la région de Kharkov, tuant plus de 100 hommes armés, dont une vingtaine de mercenaires américains », a indiqué le ministère russe.

Il a ajouté que « 13 missiles du système Olkha ont été détruits dans les airs pendant qu’ils prenaient pour cible les environs de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, dans la région de Kherson et de Melitopol dans la région de Zaporojié ».

Le communiqué a souligné que « les frappes sur les régions de Nikolaïev et Dniepropetrovsk ont entraîné la mort de plus de 400 miliciens ukrainiens, tandis qu’environ 130 miliciens et huit véhicules militaires spéciaux ont été tués au nord de la ville de Kharkov ».

Il y a quelques jours, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il avait attaqué les postes de commandement des forces ukrainiennes, détruisant 6 dépôts de missiles et d’armes, en tuant des dizaines de miliciens ukrainiens.

Le ministère a souligné que l’aviation russe a « neutralisé plus de 100 mercenaires » originaires de Pologne et d’Allemagne dans la région de Kharkov, tandis que plus de 50 miliciens ont été blessés.

La Russie avait déclaré, il y a quelques jours, que les actions de l’Occident montrent qu’ils ne se souciaient pas de la sécurité nucléaire à Zaporojié.

Source: Médias