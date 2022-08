Les forces ukrainiennes ont tiré 40 projectiles de lance-roquettes multiples Ouragan, le jeudi 25 août, contre l’usine chimique Stirol de Gorlovka, à 50 km au nord de Donetsk, a annoncé le directeur de l’usine, Vassili Agarkov.

« Il n’y a pas eu de fuite de matières toxiques », a-t-il assuré à la chaîne de télévision russe Rossiya 24.

L’usine, qui a été touchée par deux munitions à cassettes et compte plus de 40 cassettes sur son territoire, a suspendu le fonctionnement de ses lignes de production, a-t-il indiqué.

Le maire de Gorlovka, Ivan Prikhodko, a pour sa part précisé que les projectiles tirés par les forces ukrainiennes avaient touché le quartier Kalininski et étaient tombés sur la sous-station électrique de l’usine Stirol.

D’après lui, la sous-station de 110 kW et le toit d’un bâtiment ont pris feu sur le territoire de l’entreprise Gossammiak.

Le ministère des Situations d’urgence de la République populaire de Donetsk a plus tard annoncé que l’incendie avait été éteint à l’usine Stirol à 20h39 heure locale.

Le 12 août, une autre frappe avait déjà visé l’usine Stirol, provoquant un incendie qui avait été maîtrisé, selon le maire.

Gorlovka sous les tirs ukrainiens

La représentation de la République populaire de Donetsk (RPD) avait précédemment signalé neuf frappes ukrainiennes contre Gorlovka, y compris au moyen d’obus otaniens de 155 mm et de roquettes Grad.

L’édile avait fait état de deux morts et quatre blessés. Deux enfants figurent parmi les blessés; leur mère a été tuée.

Gorlovka est l’une des plus grandes villes de la RPD, qui comptait plus de 250.000 habitants avant 2014. L’usine chimique Stirol et plusieurs entreprises minières y sont implantées.

Source: Avec Sputnik