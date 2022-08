La sécurité russe arrête un agent de renseignement ukrainien qui espionnait des installations militaires à Koursk.

Le Service fédéral de sécurité russe a annoncé ce vendredi, l’arrestation d’un agent de renseignement ukrainien dans la région de Koursk, qui espionnait des installations militaires. A l’issue de cette opération, tout son matériel d’espionnage et tous les documents sur la guérilla et le sabotage ont été confisqués.

Dans un communiqué,le Service fédéral de sécurité russe a pécisé que « nous avons enregistré les activités illégales d’un citoyen ukrainien résidant dans la région de Koursk, opérant comme espion pour la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, activités soupçonnées d’être impliquée dans la collecte et la transmission d’informations sur les objectifs du ministère russe de la Défense, sur requête des services de renseignement étrangers afin de les utiliser contre la sécurité de la Fédération de Russie ».

Et d’ajouter: »De plus, des appareils techniques spéciaux ont été confisqués à son lieu de résidence,transférés par les services spéciaux ukrainiens ».

Il convient de noter que « sur son ordinateur et son téléphone portable, des documents ont été trouvés sur l’entraînement des tireurs d’élite, la survie et la guérilla, les activités de reconnaissance et de sabotage et le travail des services de sécurité privés ».

Une affaire pénale a été ouverte, en vertu de l’article 276 du Code pénal de la Fédération de Russie (espionnage).

Le Service fédéral de sécurité russe n’a pas révélé l’identité du détenu, ni fourni d’autres détails sur l’opération spéciale qui a conduit à son arrestation.

Source: Traduit d'AlMayadeen