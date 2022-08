Le New York Times a rapporté selon des sources militaires US, que « le Pentagone admet que les capacités militaires de l’Ukraine ne seront probablement pas suffisantes pour remporter une victoire dans le sud du pays ».

Le journal américain a ajouté : « Le Pentagone examine toujours avec beaucoup de prudence les capacités de guerre de l’Ukraine et se demande si sa capacité militaire actuelle est suffisante pour réaliser des exploits significatifs sur le terrain ».

Hier lundi, le ministère russe de la Défense a déclaré que « l’armée russe a repoussé une attaque menée par les forces ukrainiennes dans les régions de Nikolaev et de Kherson sur 3 axes », soulignant que « l’attaque a été menée « sur les ordres directs du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. »

Selon le ministère russe, « la partie ukrainienne a perdu plus de 560 soldats, 26 chars et deux chasseurs lors de l’échec de la tentative ».

Au début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a pris le contrôle de la province de Kherson et d’une partie de la province de Zaporozhye, ainsi que de grandes villes comme Kherson, Melitopol et Berdyansk, et a coupé l’Ukraine de la mer d’Azov.

Plus tard, elle a instauré de nouvelles administrations dans les deux provinces, elle a lancé deux chaînes de télévision qui ont commencé à diffuser ainsi que des stations de radio russes . Mais aussi, elle a permit le rétablissement de liaisons commerciales et de transport avec la Crimée, et il y a des mois, les deux provinces ont annoncé leur intention de rejoindre la Fédération de Russie.

Source: Traduit d'AlMayadeen