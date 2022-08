Il est fort probable que le conflit armé entre la Chine et Taïwan éclate dans les deux ou trois prochaines années, a déclaré Vasily Kashin, politologue russe, spécialiste de l’Asie et de la Chine, à la publication Moskovsky Komsomolets.

« Ce conflit sera beaucoup plus important et plus dangereux que celui auquel nous assistons actuellement en Ukraine », a déclaré l’expert, ajoutant que ce n’était que sa façon de voir les choses.

Les États-Unis ont toujours vendu des armes à Taïwan, a déclaré M. Kashin. Les livraisons d’armes des États-Unis à Taïwan ont augmenté de manière spectaculaire ces dernières années, avec des contrats d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars signés au cours des dernières années.

Les États-Unis accordent une attention particulière à la fourniture à la nation insulaire de missiles antinavires, d’équipements de défense antiaérienne et antimissile, d’artillerie et d’armes légères.

Le 30 août, Liu Pengyu, porte-parole officiel de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine exigeait que les États-Unis cessent de vendre des armes à Taipei et mettent fin aux contacts militaires avec l’île afin d’éviter une nouvelle augmentation des tensions dans la région. Selon le fonctionnaire chinois, de telles actions encouragent les forces séparatistes pro-Taïwan et conduisent à une escalade des tensions dans le détroit de Taïwan.

Un jour plus tôt, il a été rapporté que l’administration Biden avait l’intention de demander au Congrès d’approuver une vente d’armes de 1,1 milliard de dollars à Taïwan, notamment des missiles antinavires.

Les relations sino-américaines se sont aggravées après la visite à Taïwan, le 2 août, de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, que Pékin a considérée comme une violation du principe de la Chine unique. Par la suite, trois autres délégations américaines se sont rendues à Taipei, malgré les avertissements chinois.

Par Peter Yermilin.

Source : France Pravda