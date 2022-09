Selon des sources privées à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen , le défilé militaire de l’armée yéménite, baptisé La promesse de l’Au-delà , comprenait des unités de la Cinquième Région, des Brigades de la Victoire, des forces marines et de la Défense côtière, des forces de l’Air et de la défense aérienne.

Les sources ont ajouté que le nombre de forces participant au défilé militaire La Promesse de l’Au-delà est de 25 000 combattants des unités de la Cinquième Région, des Brigades de la Victoire, des forces marines et de la Défense côtière, des forces de l’Air et de la défense aérienne

Aussi, les sources ont confirmé que le défilé a commencé par un défilé des bataillons des Brigades puis une importante force de véhicules blindés, de chars et d’armes terrestres et maritimes de toutes sortes.

Les sources ont indiqué que l’armée yéménite a dévoilé « des défenses aériennes et terrestres, et une force symbolique de drones fabriqués par des experts militaires locaux et nationaux ».

Toujours selon ces sources, le défilé militaire La promesse de l’Au-delà, a révélé « des missiles marins qui n’ont pas été dévoilés auparavant, qui sont des missiles Mandeb 2, Mandib 1 et Robej de fabrication russe ».

En outre, le commandant des Brigades de la Victoire a souligné dans un discours que « tous les membres de l’armée yéménite poursuivront la bataille du Yémen jusqu’à sa libération de l’occupation », selon les mêmes sources.

Aujourd’hui, les forces armées yéménites ont célébré la graduation de nouvelles formations militaires dans le gouvernorat d’Al Hudaydah. La cinquième région militaire, a organisé avec la participation des forces navales et aériennes du gouvernement de Sanaa, un défilé militaire majestueux, le premier du genre depuis le début de la guerre de la coalition saoudienne contre le Yémen.

Source: Traduit d'AlMayadeen