Les Israéliens voient l’Allemagne plus favorablement que les Allemands ne voient ‘Israël’. C’est le résultat d’une analyse menée par la Fondation Bertelsmann sur les relations entre les deux parties, qui a été publiée vendredi, dans le cadre de la prochaine visite du président israélien Isaac Herzog en Allemagne, qui doit commencer dimanche prochain.

L’étude a montré que 63% des Israéliens ont une bonne opinion de l’Allemagne, et 19% la voient négativement.

En revanche, 46% des Allemands ont une image positive d' »Israël », mais 34% le voient sous un mauvais jour.

Selon l’enquête, la vision de la responsabilité particulière de l’Allemagne envers le peuple juif qui découle de l’histoire est également différente.

Ainsi, 58% des Israéliens en sont convaincus, mais seuls 35% des Allemands le voient « sans réserve » comme tel. Le sondage indique que seulement 27% des Allemands admettent leur responsabilité pour « Israël » en tant qu’entité dérivée de l’histoire.

Selon la Fondation Bertelsmann, 61% des Israéliens espèrent recevoir un « soutien politique unilatéral » du gouvernement allemand dans le conflit israélo-palestinien. Chez les Allemands, cette position est loin d’être majoritaire puisque seulement 12% partagent cette position.

Les Allemands ont également une image très négative du gouvernement israélien actuel. Seuls 24% l’évaluent positivement, 43% ont l’avis contraire et 32% n’osent pas porter de jugement.

Parmi les jeunes répondants, âgés de 18 à 29 ans, seuls 15 % voient d’un bon œil l’actuel gouvernement d’occupation israélien.

Alors que du côté des Israéliens 55 % évaluent positivement le gouvernement allemand actuel tandis que 12 % l’évaluent négativement.

Sur la question de savoir si l’Holocauste reste aujourd’hui une source de tension dans les relations entre ‘Israël’ et l’Allemagne, les Israéliens sont divisés : 48% le voient ainsi, et 42% le préfèrent ou ne le voient pas du tout ainsi.

Les Allemands et les Israéliens ont également tiré différentes leçons de l’histoire. Pour la grande majorité des Allemands, le principe « plus jamais la guerre » s’applique aux colons israéliens, pour lesquels il signifie « ne plus jamais être une victime ».

L’étude de la Fondation Bertelsmann révèle également : que plus d’un tiers des répondants ont convenu qu’Israël traitait les Palestiniens comme les nazis traitaient les Juifs. Et 21 % des Allemands ont déclaré que la politique israélienne les faisait « paraître de plus en plus antipathiques aux Juifs ».

Lorsqu’on leur a demandé de se prononcer sur l’affirmation « Ce que ‘Israël’ fait aujourd’hui aux Palestiniens n’est en principe pas différent de ce que les nazis du Troisième Reich ont fait aux Juifs », 36 % des personnes interrogées ont déclaré « être d’accord » ou « tout à fait d’accord », tandis que 25 % ont affirmé ne pas savoir. Seuls 40 % sont « en désaccord » ou « fortement en désaccord ».

Par ailleurs, 24 % des Allemands interrogés ont affirmé que les Juifs avaient trop d’influence dans le monde, 62 % n’étaient pas d’accord et le reste « ne sait pas ».

L’étude de Bertelsmann Stiftung, publiée vendredi mais réalisée en 2021, était basée sur un quota de 1.270 Allemands et 1.370 Israéliens interrogés sur diverses questions concernant leur opinion sur leurs pays respectifs ainsi que sur le rôle de la Shoah dans leurs relations.

Source: Divers