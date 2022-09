Sous le slogan « Pas de technologie pour l’apartheid », des sit-in ont été réalisés dans plusieurs États américains, avec la participation de nombreux employés des sociétés Google et Amazon pour protester contre la fourniture de technologie d’espionnage à « Israël ».

Les protestataires qui se sont rassemblés devant les bureaux des deux sociétés.ont exigé que les deux sociétés annulent le contrat du projet « Nimbus », d’une valeur d’un milliard et deux cents millions de dollars, en vertu duquel la base des données du gouvernement, de l’armée et de la police israéliens seraient transférées à une technologie de pointe.

Le projet Nimbus permet l’utilisation des services Google et Amazon pour permettre à Israël d’élargir ses colonies en sauvegardant les données de l’administration foncière israélienne, selon le groupe organisateur de la manifestation, « Pas de technologie pour l’apartheid ».

En mars dernier, le Los Angeles Times a rapporté que le projet Nimbus faciliterait la surveillance des Palestiniens et aiderait à étendre les colonies israéliennes.

Les organisateurs de la veillée ont déclaré que le contrat entre les deux sociétés et l’occupation israélienne « s’ajoute à la p olitique d’apartheid et d’oppression des Palestiniens. Ce qui doit cesser maintenant ! »

La campagne, qui a été fondée l’année dernière, a lancé une pétition qui a recueilli plus de 40 000 signatures appelant la direction des deux sociétés à « cesser de traiter avec le gouvernement israélien de l’apartheid et son armée ».

La pétition affirmait sa solidarité avec les centaines d’employés des deux géants qui réclament courageusement le retrait du projet Nimbus.

« Alors que l’armée israélienne bombarde des maisons, des cliniques et des écoles à Gaza et menace de chasser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem, les dirigeants d’Amazon et de Google ont signé en mai 2021, un contrat de 1,22 m$ pour fournir une technologie cloud à l’Israélien au gouvernement et à l’armée israéliens», lit-on dans la pétition.

« En s’engageant avec le régime d’apartheid israélien, Amazon et Google permettront au gouvernement israélien de surveiller plus facilement les Palestiniens et de les forcer à quitter leurs terres », a-t-elle ajouté.

« Nous répondons à l’appel de plus de 1 000 travailleurs de Google et d’Amazon pour s’opposer à ce contrat, connu sous le nom de Projet Nimbus. La technologie devrait être utilisée pour rassembler les gens, plutôt que de permettre l’apartheid, le nettoyage ethnique et le colonialisme des colons », a-t-elle déclaré, soulignant que « les entreprises technologiques comme Amazon et Google sont les bénéficiaires de la guerre ».

La pression des militants et des employés a poussé Google il y a 3 ans à annuler un contrat d’intelligence artificielle avec le Pentagone, et Microsoft a suspendu le travail avec la société israélienne AnyVision après la pression des employés et des militants en 2020.

