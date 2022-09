Sept mois après le début de l’opération russe en Ukraine, les habitants des régions ukrainiennes séparatistes ou sous occupation russe votent, samedi 24 septembre, dans le cadre de référendums d’annexion.

Ouverts vendredi, les bureaux de vote le resteront jusqu’à mardi. Ces scrutins, rejetés d’avance par Kiev et ses alliés occidentaux, sont organisés dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (Est), et dans des zones sous contrôle russe dans les régions de Kherson et Zaporijia (Sud).

Le président américain a promis vendredi soir une réponse « rapide et sévère » des États-Unis si la Russie venait à annexer les régions où sont organisés des « référendums ».

« Les référendums de la Russie sont un simulacre, un prétexte pour essayer d’annexer des parties de l’Ukraine par la force », a dénoncé, dans un communiqué cité par l’AFP.

Biden a déjà pris plusieurs trains de sanctions économiques et financières contre la Russie.

Les États-Unis sont prêts à imposer des coûts économiques supplémentaires à la Russie, en lien avec leurs alliés, si Moscou poursuit son annexion de l’Ukraine, a pour sa part déclaré vendredi la Maison blanche.

« Nous savons que ces référendums seront manipulés », a estimé Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison blanche.