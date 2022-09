Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé « être prêt à exploiter toutes les capacités de son pays pour défendre les droits et les intérêts de la Turquie contre la Grèce », soulignant qu' »Athènes se livre à des provocations illégales ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que « le renforcement militaire étranger qui ressemble à l’occupation en Grèce, et le soutien militaire, économique et politique des États-Unis, ne dérange pas Ankara, mais plutôt le peuple grec et représente une menace pour lui ».

Il a ajouté lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion du gouvernement ce lundi, que « quiconque encourage les politiciens grecs contre nous vise à entraver le grand projet de la Turquie, et Athènes doit cesser d’inciter ».

Le président turc a souligné que « les massacres collectifs de la Grèce ne peuvent être oubliés », et qu’Athènes « payera tôt ou tard le prix de ses provocations ».

Il a souligné qu’Ankara « cherche à apporter la paix dans toutes les parties du monde alors qu’Athènes se livre à des provocations illégales, et que le peuple grec doit savoir ce que fait son gouvernement », soulignant que « la Grèce ne peut égaler la puissance politique et économique de la Turquie ».

Il a poursuivi : « Ni le renforcement militaire ni le soutien politique et économique ne suffisent à hisser la Grèce à notre niveau, mais ils suffisent à l’entraîner dans le bourbier, et nous ne relâcherons pas, s’il le faut, la défense des droits et intérêts de notre pays contre la Grèce par tous les moyens disponibles. »

Erdogan a également déclaré : « Les provocations de la Grèce sont dangereux pour elle, pour l’État et pour le peuple, et pour ceux qui les utilisent comme moyen de transport, et les foules militaires étrangères à l’apparence d’occupant répandues dans toute la Grèce devraient déranger le peuple grec avant la Turquie. »

Lundi, le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Grèce et a exigé qu’Athènes mette fin à ses « violations » dans les îles orientales de la mer Égée et rétablisse son statut non militaire.

Selon les médias turcs, « Ankara a envoyé une note de protestation à Washington lui demandant de tenir compte du statut des îles orientales de la mer Égée et de prendre des mesures pour ne pas utiliser d’armes en violation de leur statut (en tant qu’îles démilitarisées). »

Plus tôt ce mois-ci, le président turc a accusé la Grèce de menacer son pays avec le système de missiles S-300, suite à l’accusation d’Ankara selon laquelle Athènes aurait utilisé le système de missiles pour suivre les combattants turcs.

De son côté, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a souligné que « la Turquie adopte une rhétorique hostile envers son pays », et qu’elle a une étrange obsession pour la Grèce », considérant que le ton adopté par Ankara « penche de plus en plus vers la guerre. »

Les relations entre la Turquie et la Grèce, membres de l’OTAN, connaissent depuis de nombreuses années des différends sur plusieurs aspects, dont les plus importants sont les frontières maritimes et aériennes, la question chypriote et l’exploration gazière, ce qui a poussé les forces turques à mener des actions quasi quotidiennes en termes de patrouilles aériennes autour des îles grecques près de la côte turque.

Les tensions entre la Grèce et la Turquie se sont intensifiées de façon spectaculaire, lorsque la Turquie a commencé à explorer du gaz naturel dans des eaux qui, selon la Grèce, lui appartiennent .

Source: Médias