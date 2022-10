Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a mis en garde mardi contre le fait de vouloir faire de l’Irak un champ de bataille géopolitique.

« Avec sa situation stratégique, ainsi que sa diversité ethnique et religieuse, l’Irak doit devenir un moteur de la coopération régionale, pas un théâtre de compétition géopolitique », a-t-il dit lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak (MANUI).

La Chine loue l’Irak pour avoir développé des relations de bon voisinage et d’amitié avec les pays de la région et favorisé l’intégration régionale, a noté le diplomate.

A ce titre, « nous soutenons l’Irak dans les efforts qu’il déploie avec le Koweït pour faire progresser la recherche des ressortissants et des biens koweïtiens disparus. La Chine a toujours défendu le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays, dont l’Irak, et a toujours préconisé la sécurité commune par la coopération », a ajouté M. Dai.

« L’Irak se trouve aujourd’hui dans une phase politique critique, affrontant des défis majeurs tels que la formation d’un nouveau gouvernement. Nous espérons sincèrement que les parties prenantes en Irak pourront renforcer l’unité, résoudre adéquatement leurs différends et, dans un cadre constitutionnel et juridique, dialoguer pour trouver un consensus sur les prochaines étapes des arrangements politiques afin de poser des bases politiques solides pour une paix, un développement et une prospérité durables », a-t-il poursuivi.

Notant que l’Irak avait beaucoup contribué à la lutte contre le terrorisme et reconquis des territoires occupés par des organisations terroristes et extrémistes, Dai Bing a estimé que la communauté internationale devait continuer d’aider l’Irak à éradiquer les vestiges du terrorisme et à consolider des résultats antiterroristes durement acquis.

Quant à la MANUI, il a proposé qu’elle et d’autres agences onusiennes accordent davantage de ressources et d’attention à l’Irak pour soutenir ses priorités de développement national.

