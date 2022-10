Un haut responsable politique israélien a déclaré jeudi 6 octobre que le gouvernement israélien avait reçu les commentaires du Liban concernant les amendements de la proposition américaine de démarcation des frontières maritimes entre le Liban et la Palestine occupée.

Selon l’AFP, le responsable qui a requis l’anonymat a ajouté que le chef du gouvernement ennemi, Yaïr Lapid, rejette ces amendements du Liban à l’accord, qui comptent des changements fondamentaux et nouveaux que le Liban cherche à inclure dans l’accord, et qu’il a ordonné à l’équipe des négociations de les rejeter.

Selon lui, « Israël ne renoncera pas à ses intérêts sécuritaires et économiques, même si cela aboutit à ne pas parvenir à un accord ».

Ces positions ont été exprimées avant la réunion du cabinet ministériel israélien qui devrait se tenir cet après-midi, dans le but de délibérer sur le projet de proposition de démarcation des frontières.

D’autre part, les médias israéliens ont rapporté les propos d’un haut responsable politique qui a dit que « les chances de parvenir à un accord entre Israël et le Liban avant les élections israéliennes sont devenues faibles ».

Dans une première réponse officielle à cette première position israélienne, le chef de l’Etat libanais Michel Aoun a déclaré que « les remarques du Liban à la proposition américaine garantissent les droits du Liban d’exploration de pétrole et de gaz ».

Il a ajouté : « Les remarques du Liban à la proposition américaine empêchent les interprétations qui sont incompatibles avec le cadre défini par le Liban dans le processus de démarcation des frontières ».

Mardi, un responsable libanais impliqué dans les négociations a déclaré que la réponse de Beyrouth à la proposition initiale des États-Unis comprenait « des amendements à des phrases spécifiques afin qu’il n’y ait pas de malentendu ».

L’entité sioniste avait salué la proposition d’Amos Hochstein, mais le Premier ministre Lapid a assuré qu’elle serait soumise à un examen juridique avant d’être soumise à l’approbation finale du gouvernement.

