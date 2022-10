Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a déclaré le dimanche 9 octobre que « la résistance est la plus grande preuve que la victoire de Dieu Tout-Puissant accordée aux croyants est obtenue grace à leur fermeté et à leur jihad (lutte, ndlr) malgré leur petit nombre ».

Et de souligner: « Nous avons vaincu Israël, et dans chaque bataille, nous le vaincrons, si Dieu le veut, tant qu’il y aura parmi nous de tels résistants et résistantes, les fils du Hezbollah, les fils du jihad et les fils de l’ayatollah Khamenei ».

Cheikh Qassem a indiqué : « Ils sont perplexes quant à la manière de nous confronter afin de saper la légitimité de notre présence, mais nous les confrontons avec des preuves et une logique, de sorte qu’ils sont incapables de nous dire que nous ne voulons pas d’armes parmi nous parce que la détention des armes est limitée à l’armée libanaise ».

Il a ajouté : « Nous leur disons que nous croyons aussi que les armes pour défendre la terre doivent être entre les mains de l’armée libanaise, et c’est elle qui doit défend la terre ».

« S’ils interdisent à l’armée libanaise de s’armer et nous disent que la capacité de cette armée doit être limitée dans le processus de confrontation, alors les citoyens de ce pays ne devraient-ils pas soutenir leur armée pour libérer leur terre et défendre leur patrie ? », s’est interrogé le numéro deux du Hezbollah.

Et de poursuivre: « Ils répondent oui, mais disent que l’affaire doit se dérouler contrairement à ce que vous faites ».

« Ne savez-vous pas qu’il est interdit de combattre Israël, ne savez-vous pas que les armes sont très limitées et doivent être incapables d’abattre un avion, d’atteindre la profondeur de la Palestine occupée, ou de changer l’équation ? Ils ne savent pas alors quoi répondre et nous n’attendons pas leur réponse ».

Cheikh Qassem a expliqué : « Quel sera l’alternative, si nous vidons le champ de bataille de la lutte contre Israël ? Israël nous tuera tous les jours, occupera notre terre, fera de notre sud des colonies, imposera un président de la république et un système politique et économique au Liban ».

Et de souligner: « Nous n’accepterons pas cette alternative tant que nous existerons en tant que nobles combattants. Nous continuerons à préserver le sang (de martyrs) afin de protéger et le Liban, peu importe le temps que cela prendra et quels que soient les sacrifices ».

Source: AlManar