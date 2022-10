Selon l’agence BelTA, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a mis en garde l’Ukraine contre une éventuelle frappe contre la Biélorussie. Selon le chef de l’État, des menaces d’attaques semblables à l’attaque sur le pont de Crimée, ont été répertoriées : « Hier, par des canaux non officiels, nous avons été avertis de frappes contre la Biélorussie depuis le territoire de l’Ukraine ». L’information disait : « Nous ferons en sorte que ce soit le pont de Crimée numéro 2 ».

Suite à ces informations, le président a organisé le jour même le déploiement de troupes communes avec la Russie pour faire face à l’agression des troupes ukrainiennes. La réaction d’Alexandre Loukachenko a été sans détours : « Dites au président de l’Ukraine et aux autres fous, s’ils sont encore là, que le pont de Crimée ce ne sera rien à côté de ce qu’il leur arrivera, s’ils touchent à seulement un mètre de notre territoire avec leurs sales mains ». « J’ai chargé le ministère de la Défense et le Comité de sécurité de l’État d’élaborer un ensemble de mesures éventuelles pour contrôler la situation et y répondre. Mais je vous préviens à nouveau : nous répondrons de manière adéquate à tout ennemi. Nous nous y préparons depuis décennies. Si nécessaire, nous répondrons ».

En janvier 2022, le président biélorusse avait déjà averti (voir vidéo ci-dessous) qu’il n’hésitera pas à entrer en guerre en cas d’attaque sur le sol russe ou celui de la Biélorussie. « Il y aura une guerre dans deux cas de figure : dans le premier cas, si une agression directe est commise contre la Biélorussie, nous nous lèverons pour défendre notre terre et notre patrie, y compris ceux qui ne le veulent pas. Et dans le second cas, si notre allié, la Russie, est attaquée directement, alors la Biélorussie s’engagera dans la guerre ».

Source : Le Média en 4-4-2