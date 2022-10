La place Vali Asr au centre de la capitale Téhéran a été bondée de monde, le vendredi 14 octobre, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du prophète Mohammad (S) et de la semaine de l’unité islamique. Les participants à cette célébration ont dénoncé les émeutes qui ont récemment eu lieu en Iran.

Des milliers d’Iraniens ont afflué des diverses régions vers la capitale après avoir effectué la prière du vendredi.

Les participants à cette marche ont dénoncé les instigateurs des émeutes, le vandalisme des biens publics et la profanation des saintetés islamiques dont ont été témoins certaines régions du pays. Ils ont également scandé des slogans soulignant l’unité de tout le peuple iranien et leur soutien aux valeurs et principes islamiques, tout en condamnant l’insulte aux saintetés islamiques et au Saint Coran, ainsi qu’aux femmes voilées.

La célébration du Mouled à Téhéran été marquée par des chants religieux et la distribution des gâteaux aux participants.

Ailleurs en Iran, de nombreuses rassemblements populaires ont eu lieu dans les villes saintes de Mashhad et Qom, pour célébrer la naissance du prophète de la miséricorde.