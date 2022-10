La chaîne américaine NBC News a rapporté que « l’administration Biden envisage d’exhorter les entreprises américaines à ne pas étendre leurs relations commerciales avec l’Arabie saoudite, en réponse à la décision de Riyad à l’OPEP + de réduire la production de pétrole ».

La chaîne a révélé, sur son site internet, que « l’administration Biden n’enverra aucun responsable à la conférence d’investissement Davos dans le désert tenue en Arabie saoudite la semaine prochaine », soulignant que « le retrait des investissements commerciaux américains d’Arabie saoudite pourrait affecter le royaume sans affecter les États-Unis, qui à leur tour cherchent à atteindre des objectifs, notamment l’unification des Arabes et «Israël» contre l’Iran », selon des responsables.

La chaîne américaine NBC News a poursuivi: « Washington envisage de réduire ses relations diplomatiques et militaires avec l’Arabie saoudite jusqu’à la date de la prochaine réunion de l’OPEP+ le 4 décembre », notant qu' »un responsable américain a déclaré que la prochaine réunion OPEP+ sera décisive pour déterminer le sort des relations américano-saoudiennes, et elle se tiendra quelques jours avant l’entrée en vigueur de la décision d’imposer une limite de prix plus élevée au pétrole russe ».

NBC News a indiqué que « l’apaisement des relations risque de se poursuivre jusqu’à ce qu’un autre pays prenne la tête de l’Opep+ le 4 décembre, lors de la 34e réunion ministérielle de l’Opep et des producteurs indépendants ».

La chaîne américaine a précisé que « les responsables saoudiens avaient informé leurs homologues américains qu’ils étaient prêts à maintenir la production sans réduction jusqu’à la fin de l’année, lors des consultations qui ont eu lieu avant la décision OPEP+, sauf qu’ils sont revenus sur leur décision ».

Les entreprises américaines: un outil de pression

Le discours de Washington sur d’exploiter les entreprises américaines comme outil de pression contre l’Arabie saoudite intervient à un moment où le président Joe Biden a déclaré qu’il « réévalue les relations de son administration avec le Royaume et réfléchit à la manière de répondre à Riyad concernant la décision de production de pétrole, tandis qu’un haut responsable américain a déclaré que « l’administration Biden prévoit de réduire immédiatement les relations diplomatiques et militaires avec Riyad ».

John Kirby, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, a déclaré mardi à CNN que « les États-Unis comptent réévaluer leurs relations avec le Royaume, y compris les ventes d’armes », et a ajouté : « Je pense que le président a été très clair en affirmant que cette relation doit à être réévaluée, et certainement à la lumière de la décision de l’OPEP, je pense que c’est le moment. »

NBC News a revelé que « récemment, les Saoudiens ont présenté aux États-Unis une analyse selon laquelle le prix du pétrole est susceptible de chuter… et ont déclaré qu’ils devaient réduire la production pour éviter un écart de prix, contrairement aux rapports des responsables américains. Ces derniers ont indiqué que les prix devraient rester stables pendant encore 30 jours et que les réductions de production pourraient attendre jusqu’à la prochaine réunion de l’OPEP+, mais ils ont déclaré que les Saoudiens n’ont pas modifié leurs analyses et leurs graphiques, arguant qu’une chute des prix était imminente ».

Source: Médias