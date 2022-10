Le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a présenté ses condoléances à la nation iranienne suite à l’attaque terroriste qui a frappé le sanctuaire d’un des petits fils du prophète Mohammad (S) Ahmad ben Moussa (Shah Cheragh) à Chiraz, au sud de l’Iran.

L’auteur de l’attaque terroriste à Chiraz

L’attaque terroriste revendiquée par Daech contre le sanctuaire de Shah Cheragh a eu lieu, le mercredi 26 octobre 2022, juste avant la prière du soir, lorsqu’un assaillant a ouvert le feu sur des fidèles à l’intérieur du sanctuaire. Il a été lui-même blessé et arrêté par des agents de sécurité, rapporte le site iranien francophone PressTV.

L’agence de presse Nour, affiliée à l’appareil judiciaire iranien, a annoncé que le terroriste qui a perpétré l’attaque était un ressortissant étranger sans préciser sa nationalité.

Voici-ci-dessous le communiqué de l’Ayatollah Khamenei :

«Au nom de Dieu le Très miséricordieux, le Tout miséricordieux.

Le crime odieux perpétré dans le sanctuaire sacré du vénéré Ahmad ben Moussa (que la paix soit sur lui), qui a causé des dizaines de morts et de blessés – hommes, femmes et enfants innocents confondus – endeuille l’Iran entier.

L’auteur ou les auteurs de l’attentat seront certes punis mais la douleur des proches et la profanation du sanctuaire d’Ahl-alBayt (sainte famille du prophète Mohammad) ne seront réparées que par l’identification des vrais commanditaires de ces crimes contre qui il convient d’agir avec fermeté et discernement.

Nous avons des devoirs face à l’ennemi et ses agents traîtres, ignorants et inconscients ; tout le monde (appareils de sécurité et judiciaire/intellectuels/peuple) doit être unis contre l’indifférence et le manque de respect pour la vie, la sécurité et les valeurs sacrées.

La chère nation et les institutions responsables surmonteront sûrement les complots maléfiques des ennemis. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées, à la population de Chiraz et à toute la nation iranienne, et je prie Dieu Tout-Puissant pour le prompt rétablissement des blessés ».

Un complot planifié par « l’axe criminel israélo-arabo-occidental »

Le général de division Mohammad Bagheri.

Pour sa part, le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a déclaré que les forces de sécurité et de renseignement puniraient bientôt les commanditaires et les auteurs de ce crime brutal, pour leurs actes ignobles, qu’ils soient actifs à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Dans un message publié jeudi 27 octobre, il a ajouté que les émeutiers à l’origine de la récente vague de troubles dans le pays et ceux qui se sont laissé tromper par l’ennemi étaient « sans aucun doute complices de ce grand crime ».

Le général Bagheri a souligné que le complot avait été planifié et dirigé par « l’axe criminel israélo-arabo-occidental ».