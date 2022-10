L’ambassadeur et conseiller au ministère algérien des Affaires étrangères, Saleh Boucha, a affirmé que « son pays cherche à déclarer la Palestine un État indépendant », ajoutant que « la position de l’Algérie envers la Syrie n’a jamais changé ».

L’ambassadeur et conseiller au ministère algérien des Affaires étrangères, Saleh Boucha, a déclaré : « Notre principale préoccupation, au niveau international, est de déclarer la Palestine un État indépendant ».

Bousha a ajouté à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Nous avons visité un certain nombre de pays arabes dans le but de soutenir la cause palestinienne, et ils nous ont généralement soutenus ». Il a souligné que « l’Algérie était occupée, et nous croyons en la résistance comme un droit pour défendre la dignité et la terre ».

Des réunions préparatoires au sommet arabe se tiennent en Algérie depuis le 26 octobre, avec pour objectif de soutenir la cause palestinienne.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que « la Palestine est le problème central » pour son pays, soulignant qu' »il n’y a pas d’Algérien qui ne soutienne pas la Palestine ».

Il convient de noter que toutes les factions palestiniennes ont participé à une réunion en Algérie, la première semaine d’octobre, en préparation du prochain sommet arabe, que le gouvernement algérien a appelé cette année le « sommet de la Palestine », dans le but « d’unifier lles rangs derrière la cause palestinienne ».

Quatorze factions palestiniennes ont signé la Déclaration d’Algérie dans l’État d’Algérie, afin d’unir et de réaliser l’unité nationale palestinienne, avec la participation de 70 ambassadeurs permanents des Nations Unies et du représentant résident permanent des Nations Unies en Algérie, accompagnée du représentant de l’Union Africaine.

Bousha: Le sommet arabe d’aujourd’hui est le sommet du consensus

Concernant la Syrie, Bousha a souligné que « la position de l’Algérie n’a jamais changé vis-à-vis de l’Etat syrien, et elle a toujours souhaité sa participation aux sommets arabes ». Il a déclaré que « le sommet arabe d’aujourd’hui est le sommet du consensus, mais aucun consensus n’a été atteint sur la participation de la Syrie ».

Le responsable algérien a souligné qu' »avant d’aller dans d’autres pays pour résoudre le problème de l’Etat syrien, nous devons le résoudre avec les pays arabes eux-mêmes ».

Il a souligné, dans ce contexte, que « la réforme du processus d’action arabe commune est sur la table depuis longtemps et qu’elle nécessite un consensus entre les pays arabes ».

Et Bousha a évoqué la relation avec le Liban et a déclaré : « Notre relation avec les frères libanais est bonne, nous ne nous mêlons pas des affaires libanaises et nous soutenons la libération de tous les territoires libanais occupés ».

L’Algérie accueillera le Sommet arabe, dans sa 31e édition, début novembre 2022, après qu’il ait été suspendu pendant deux ans en raison de la pandémie de Corona.

Source: Médias